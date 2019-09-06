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      У Києві невідомий стріляв у пасажирів тролейбуса: поліція шукає зловмисника

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      Поліція розшукує чоловіка, який стріляв у пасажирів тролейбуса в Києві
      Поліція розшукує чоловіка, який стріляв у пасажирів тролейбуса в Києві / Прес-служба поліції

      У Києві на вулиці Федорова невідомий стріляв у пасажирів тролейбуса 6 вересня, внаслідок чого 2 чоловіків із пораненнями забрали до лікарні. Поліція вважає інцидент хуліганством і розшукує стрільця.

      Поліція з’ясувала, що між двома пасажирами тролейбуса виникла сварка, яка переросла у штовханину. Тоді один з чоловіків дістав із рюкзака пістолет і вистрілив у бік іншого.

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      На зупинці стрілець вийшов із салону тролейбуса, але у конфлікт втрутився інший пасажир, який наздогнав зловмисника. Тоді останній ще тричі вистрілив у чоловіка, який став на захист потерпілого. Після цього зловмисник втік.

      Прикмети правопорушника: був одягнений у куртку пісочного кольору, джинси та мав чорний рюкзак.

      Двох поранених чоловіків 28-ми та 43-х років забрали до лікарні, де їм надають медичну допомогу. Життю постраждалих нічого не загрожує.

      Правоохоронці встановлюють обставини конфлікту, проводять невідкладні слідчі дії, відпрацьовують відео з камер спостереження.

      стрілянина Київ тролейбус
      Чоловік, якого шукає поліція за стрілянину в тролейбусі

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      Теги: Новини України Розслідування Новини Києва Кримінальні новини Поліція
      Джерело: 24 канал
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