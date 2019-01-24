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      У Києві обмежать ліміт швидкості на дорогах: на яких ділянках і чому

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      У Києві можуть обмежити швидкість руху на деяких ділянках дороги
      У Києві можуть обмежити швидкість руху на деяких ділянках дороги / 24 канал

      Київська міська державна адміністрація має намір до кінця 2019 року розробити програму, яка буде спрямована на посилення безпеки на дорогах біля столичних навчальних закладів. Згідно із запропонованими змінами, швидкість руху поблизу навчальних закладів можуть зменшити до 30 кілометрів на годину.

      Так, у адміністрації збираються розробити спеціальні паспорти безпеки руху поблизу навчальних закладів, передає прес-служба КМДА.

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      У нас є два ключові моменти, які ми маємо опрацювати і врахувати при розробці цієї програми. Перше – робота із ділянками підвищеної небезпеки. Необхідно створити офіційний список вулиць, перехресть Києва, де відбувається найбільше ДТП, і проаналізувати причини та запропонувати низку контрзаходів,
      – розповів заступник голови КМДА Валентин Модриївський.

      Зокрема, на таких ділянках дороги у Києві можуть облаштувати "лежачі поліцейські" або ж змінити транспортну розв'язку.

      "Ми маємо розробити паспорти безпеки руху поблизу навчальних закладів. У паспорт може увійти пункт щодо зниження швидкості транспорту біля садочків і шкіл до 30 кілометрів на годину", – додають у КМДА.

      Для контролю за дотриманням цього слід встановити камери із фіксацією швидкості руху та ідентифікацією номерного знаку автомобіля.

      Створення такої програми – необхідність, переконані у КМДА, оскільки дані щодо загибелі чи травмування у ДТП напрочуд сумні: у 2018 році в Україні на дорогах у ДТП загинуло понад 3 тисячі людей і понад 28 тисяч отримали травми. При цьому ДТП є першою за поширеністю причиною смерті серед молоді у віці від 15 до 24 років і другою – серед дітей у віці від 5 до 14 років.

      ДТП Україна статистика за 2006-2018роки
      Статистика ДТП в Україні за 2006 – 2018 роки: інфографіка/ МВС України

      Від 16 жовтня 2018 року поліція розпочала штрафувати водіїв за порушення швидкості за новими штрафами. Так, за перевищення допустимої швидкості на понад 20 кілометрів за годину водій-порушник змушений заплатити 255 гривень. Якщо ж швидкість перевищена на понад 50 кілометрів, то доведеться викласти – 510 гривень штрафу.

      Теги: Новини Києва Дороги Діти і неповнолітні Нові правила дорожнього руху
      Джерело: 24 Канал
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