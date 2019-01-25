У Києві обмежать рух через Південний міст

У Києві рух у напрямку проспекту Бажана буде частково обмеженим з десятої вечора 25 січня до шостої ранку 26 січня.

Обмеження руху пов'язане з ремонтом, який ведеться на Південному мості Києва, повідомляє КК "Київавтодор".

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"Ми перепрошуємо за тимчасові незручності та просимо із розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт", – зазначили у Комунальній корпорації "Київавтодор".

До слова, у бюджеті Києва на 2019-й рік на реконструкцію Шулявського мосту передбачено 363,4 мільйона гривень. На мосту буде три з'їзди та велодоріжка шириною 2 метри і загальною довжиною понад кілометр.