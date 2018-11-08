У Києві обмежать рух громадського транспорту: відомі дати і причина

У четвер, 8 листопада, у Києві може обмежать роботу декількох станцій метро. А на кінець місяця уже анонсують обмеження у роботі наземного громадського транспорту.

8 листопада на НСК "Олімпійський" у Києві відбудеться матч Ліги Європи між столичним "Динамо" та французьким "Ренном".

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Початок поєдинку о 19:55. У "Київському метрополітені" анонсували, що за годину перед початком гри з 18:55 на вхід та вихід буде зачинено станцію "Олімпійська".

"Палац спорту" не працюватиме на вихід, а "Площа Льва Толстого" на вхід. У цей час поїзди їхатимуть повз станцію "Олімпійська" без зупинки.

У столичному метро також попереджають, що після закінчення матчу – приблизно о 21:25 можливе обмеження на вхід до цих станцій.

Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій,

– йдеться у поясненні на сторінці КП "Київський метрополітен" у Facebook.

Водночас у КМДА вже тепер анонсують, що, починаючи з 24 листопада, на низці вулиць у центрі Києва обмежать рух транспорту – все через підготовку до Нового року.

Зокрема, рух транспорту буде обмежено уздовж Володимирського проїзду в бік Михайлівської площі з 24 листопада 2018 по 24 січня 2019 року. У цей період буде закрито рух усіх видів транспорту на ділянці Володимирського проїзду від Малої Житомирської до Михайлівської площі.

Під час самого святкування також буде діяти заборона руху вздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської (від будинку №23 на вулиці Софіївській до Рильського провулка): 19 грудня 2018 – з 16:00 до 22:00, 24 грудня 2018 – з 16:00 до 22:00, 31 грудня 2018 – з 20:00 до 03:00 1 січня 2019 – з 14:00 до 22:00, 7 січня 2019 – з 12:00 до 16:00,

– інформує прес-служба КМДА.

На період новорічно-рідзвяних свят зміни також будуть внесені у роботу громадського транспорту.