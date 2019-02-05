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      У Києві обмежать рух на двох мостах 5 лютого

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      Рух Південним мостом обмежать
      Рух Південним мостом обмежать / tov-tob.livejournal.com

      Рух Північним та Південним мостами у Києві 5 лютого обмежать у зв'язку з ремонтом асфальтобетонного покриття.

      Рух Південним мостом у напрямку Столичного шосе буде обмежено з 11:00 до 17:00, повідомляє "Київавтодор".

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      Водночас рух Північним мостом у напрямку житлового масиву Оболонь обмежать з 16 до 20 години, а з 21:00 до 01:00 – у напрямку Троєщини.

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      Скільки грошей виділять на ремонт доріг України у 2019 році? Уряд планує виділити на ремонт місцевих доріг 14,7 мільярда гривень. Крім того, Єврокомісія планує надати 4,5 мільярда євро на 39 українських інфраструктурних проектів в Україні.

      Теги: Новини України Новини Києва Укравтодор Дороги
      Джерело: 24 Канал
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