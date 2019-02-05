У Києві обмежать рух на двох мостах 5 лютого

Рух Північним та Південним мостами у Києві 5 лютого обмежать у зв'язку з ремонтом асфальтобетонного покриття.

Рух Південним мостом у напрямку Столичного шосе буде обмежено з 11:00 до 17:00, повідомляє "Київавтодор".

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Водночас рух Північним мостом у напрямку житлового масиву Оболонь обмежать з 16 до 20 години, а з 21:00 до 01:00 – у напрямку Троєщини.

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Скільки грошей виділять на ремонт доріг України у 2019 році? Уряд планує виділити на ремонт місцевих доріг 14,7 мільярда гривень. Крім того, Єврокомісія планує надати 4,5 мільярда євро на 39 українських інфраструктурних проектів в Україні.