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Телеканал новин 24 Новини Новини України

У Києві обмежать рух на естакадному виїзді на Південний міст зі Столичного шосе

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На естакадному виїзді на Південний міст обмежать рух
На естакадному виїзді на Південний міст обмежать рух / Фото з відкритих джерел

Обмеження запровадять з 25 червня по 18 липня у зв'язку з капітальним ремонтом деформаційних швів на естакадному виїзді.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

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Зазначається, що комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та закликає із розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов'язаних із виконанням ремонтних робіт.

З 11:00 25 червня до 22:00 18 липня у зв’язку із капітальним ремонтом деформаційних швів на естакадному виїзді на Південний мостовий перехід зі Столичного шосе буде частково обмежено рух транспорту у першій смузі руху,
– йдеться у повідомленні.

 

Теги: Новини України Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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