У Києві обмежать рух транспорту 12-13 вересня

Тимчасові незначні обмеження дорожнього руху в Києві 12-13 вересня можливі у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Подільському, Шевченківському районах, а також на Бориспільському шосе.

Причина обмежень руху у Києві – візит в Україну президентки Естонії Керсті Кальюлайд та президента Фінляндії Саулі Нііністьо, повідомили в Управлінні держохорони.

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У відомстві нагадали, що державна охорона забезпечується главам іноземних країн, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами. Це передбачає відповідний закон.

Тож Управління держохорони спільно з іншими правоохоронними органами забезпечуватиме безпеку та супроводжуватиме делегації Естонії та Фінляндії.