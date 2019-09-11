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      У Києві обмежать рух транспорту 12-13 вересня

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      У Києві 12-13 вересня буде обмежено руї транспорту
      У Києві 12-13 вересня буде обмежено руї транспорту / ye.ua

      Тимчасові незначні обмеження дорожнього руху в Києві 12-13 вересня можливі у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Подільському, Шевченківському районах, а також на Бориспільському шосе.

      Причина обмежень руху у Києві – візит в Україну президентки Естонії Керсті Кальюлайд та президента Фінляндії Саулі Нііністьо, повідомили в Управлінні держохорони.

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      У відомстві нагадали, що державна охорона забезпечується главам іноземних країн, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами. Це передбачає відповідний закон.

      Тож Управління держохорони спільно з іншими правоохоронними органами забезпечуватиме безпеку та супроводжуватиме делегації Естонії та Фінляндії.

       

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      Теги: Новини України Новини Києва Транспорт Авто Естонія Фінляндія
      Джерело: 24 канал
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