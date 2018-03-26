У Києві обмежать рух транспорту Південним мостом
Через ремонтні роботи 27 березня у Києві буде частково обмежено рух транспорту Південним мостом та шляхопроводами біля Північного мосту.
Про це повідомляє КМДА.
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Графік обмеження руху:
з 10:00 до 14:00 шляхопроводом через просп. Героїв Сталінграду біля Північного мосту у напрямку житлового масиву Троєщина;
з 14:00 до 19:00 шляхопроводом через просп. Героїв Сталінграду біля Північного мосту у напрямку ст. м. «Почайна» («Петрівка»);
з 10:00 до 14:00 Південним мостом у напрямку житлового масиву Позняки;
з 14:00 до 19:00 Південним мостом у напрямку центру міста.
Джерело: 24 Канал
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