У Києві обмежать рух транспорту Південним мостом

Через ремонтні роботи 27 березня у Києві буде частково обмежено рух транспорту Південним мостом та шляхопроводами біля Північного мосту.

Про це повідомляє КМДА.

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Графік обмеження руху:

з 10:00 до 14:00 шляхопроводом через просп. Героїв Сталінграду біля Північного мосту у напрямку житлового масиву Троєщина;

з 14:00 до 19:00 шляхопроводом через просп. Героїв Сталінграду біля Північного мосту у напрямку ст. м. «Почайна» («Петрівка»);

з 10:00 до 14:00 Південним мостом у напрямку житлового масиву Позняки;

з 14:00 до 19:00 Південним мостом у напрямку центру міста.