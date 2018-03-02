У Києві обмежать в'їзд вантажівок через негоду

За даними синоптиків, у Києві вночі та вранці 3 березня очікується сильний сніг, хуртовини, посилення швидкості вітру до 15-24 м/с, на дорогах ожеледиця. Рятувальники попереджають, що у столиці цього дня буде обмежено в'їзд вантажівок.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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"У зв'язку з погіршенням погодних умов 3 березня з 4:00 до 10:00 буде обмежено в’їзд великогабаритного та великовантажного транспорту до Києва", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, таке рішення прийняте Постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.