У Києві обмежили рух через хресну ходу: які вулиці перекрили
У Києві через Хресну ходу Московського патріархату з шостої ранку і до 16:30 у центрі столиці буде перекрито рух транспорту.
Так, на цих вихідних відбудеться святкування Хрещення Русі. Українська православна церква Московського патріархату розпочне хресну ходу ще в суботу, 27 липня. Очолить заходи предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій.
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О 13:00 відбудеться молебень на Володимирській гірці. Після молебню почнеться урочистий Великий хресний хід від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври.
Де у Києві обмежать рух через святкування річниці Хрещення Русі?
У суботу, 27 липня, у Києві будуть перекриті такі вулиці:
- Трьохсвятительська (від площі Михайлівської до Європейської),
- Хрещатик (від вул. Михайлівської до Європейської площі),
- Володимирський узвіз (від Поштової площі до Європейської площі),
- Паркова дорога (від алеї Героїв Крут до вулиці Михайла Грушевського),
- Михайла Грушевського,
- Івана Мазепи (від Арсенальної площі до площі Слави),
- Лаврська (від площі Слави до вулиці Цитадельної).
У неділю, 28 липня, рух у Києві буде обмежено з 11:00 до 13:30 на Володимирському проїзді (на відрізку від Софійської площі до Михайлівської площі).
Загалом на заходах очікують близько 20 тисяч вірян. Тому, аби забезпечити безпеку учасників ходи, залучать всі підрозділи поліції, зокрема і вибухотехніки, кінологи та спецпризначенці.