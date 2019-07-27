У Києві обмежили рух через хресну ходу: які вулиці перекрили

У Києві через Хресну ходу Московського патріархату з шостої ранку і до 16:30 у центрі столиці буде перекрито рух транспорту.

Так, на цих вихідних відбудеться святкування Хрещення Русі. Українська православна церква Московського патріархату розпочне хресну ходу ще в суботу, 27 липня. Очолить заходи предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій.

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О 13:00 відбудеться молебень на Володимирській гірці. Після молебню почнеться урочистий Великий хресний хід від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври.

Де у Києві обмежать рух через святкування річниці Хрещення Русі?

У суботу, 27 липня, у Києві будуть перекриті такі вулиці:

Трьохсвятительська (від площі Михайлівської до Європейської),

Хрещатик (від вул. Михайлівської до Європейської площі),

Володимирський узвіз (від Поштової площі до Європейської площі),

Паркова дорога (від алеї Героїв Крут до вулиці Михайла Грушевського),

Михайла Грушевського,

Івана Мазепи (від Арсенальної площі до площі Слави),

Лаврська (від площі Слави до вулиці Цитадельної).

У неділю, 28 липня, рух у Києві буде обмежено з 11:00 до 13:30 на Володимирському проїзді (на відрізку від Софійської площі до Михайлівської площі).

Загалом на заходах очікують близько 20 тисяч вірян. Тому, аби забезпечити безпеку учасників ходи, залучать всі підрозділи поліції, зокрема і вибухотехніки, кінологи та спецпризначенці.