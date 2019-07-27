14:43
27 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін думає про пенсію. Російська Клеопатра
      Вєсті Кремля
      20:26, 26 липня
      Вєсті.UA: Останній бій Кличка. Чому Медведчук не тоне
      Вєсті.UA
      19:17, 26 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО

      У Києві обмежили рух через хресну ходу: які вулиці перекрили

      226 Читать новость на русском
      У Києві обмежили рух: які вулиці перекрили
      У Києві обмежили рух: які вулиці перекрили / Фото з відкритих джерел

      У Києві через Хресну ходу Московського патріархату з шостої ранку і до 16:30 у центрі столиці буде перекрито рух транспорту.

      Так, на цих вихідних відбудеться святкування Хрещення Русі. Українська православна церква Московського патріархату розпочне хресну ходу ще в суботу, 27 липня. Очолить заходи предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій.

      Цікаво! День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою

      О 13:00 відбудеться молебень на Володимирській гірці. Після молебню почнеться урочистий Великий хресний хід від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври.

      Де у Києві обмежать рух через святкування річниці Хрещення Русі?

      У суботу, 27 липня, у Києві будуть перекриті такі вулиці:

      • Трьохсвятительська (від площі Михайлівської до Європейської),
      • Хрещатик (від вул. Михайлівської до Європейської площі),
      • Володимирський узвіз (від Поштової площі до Європейської площі),
      • Паркова дорога (від алеї Героїв Крут до вулиці Михайла Грушевського),
      • Михайла Грушевського,
      • Івана Мазепи (від Арсенальної площі до площі Слави),
      • Лаврська (від площі Слави до вулиці Цитадельної).

      У неділю, 28 липня, рух у Києві буде обмежено з 11:00 до 13:30 на Володимирському проїзді (на відрізку від Софійської площі до Михайлівської площі). 

      Загалом на заходах очікують близько 20 тисяч вірян. Тому, аби забезпечити безпеку учасників ходи, залучать всі підрозділи поліції, зокрема і вибухотехніки, кінологи та спецпризначенці.

      blog_ava
      Після складної операції пішов з життя Роман Вірастюк
      сьогодні
      21028
      Теги: Новини України Релігія Новини Києва УПЦ МП Транспорт Хресна хода
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      1031 рік з Дня Хрещення Київської Русі: дата і програма святкувань
      сьогодні , 12:04 1031 рік з Дня Хрещення Київської Русі: дата і програма святкувань
      2140
      Как получить разрешение на строительство частного дома?
      сьогодні , 12:00 Как получить разрешение на строительство частного дома?
      Лев Парцхаладзе 406
      Скандинавський стиль в дизайні інтер'єру: лаконічно, практично, красиво
      сьогодні , 11:04 Скандинавський стиль в дизайні інтер'єру: лаконічно, практично, красиво
      1422
      Скнилівська трагедія – наймасштабніша за історію авіашоу: інфографіка
      сьогодні , 09:03 Скнилівська трагедія – наймасштабніша за історію авіашоу: інфографіка
      11760
      Путіну не можна поступатися ні в чому, – Britské Listy
      сьогодні , 08:50 Путіну не можна поступатися ні в чому, – Britské Listy
      Світові Медіа 935
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук