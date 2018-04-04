У Києві обмежили рух мостом Патона через аварію у мережі "Київенерго"

У Києві внаслідок аварії на інженерних мережах ПАТ "Київенерго" пошкоджено тротуар на мосту Патона. Рух автомобілів мостом у напрямку з проспекта Соборності на бульвар Дружби Народів частково обмежено.

Про це повідомила прес-служба "Київавтодор".

Читайте також: У Києві у школі першокласниця пережила клінічну смерть

"Сьогодні вдень внаслідок аварії на інженерних мережах ПАТ "Київенерго" було пошкоджено капітально відремонтований у 2013 році тротуар на мосту ім. Є.О. Патона", – йдеться у повідомленні.

На місці події працює бригада робітників ПАТ "Київенерго", яка виконує аварійно-відновлювальні роботи, у зв'язку з чим рух транспорту частково обмежено.