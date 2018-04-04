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У Києві обмежили рух мостом Патона через аварію у мережі "Київенерго"

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У Києві обмежили рух мостом Патона через аварію у мережі
У Києві обмежили рух мостом Патона через аварію у мережі "Київенерго" / фото із соцмереж

У Києві внаслідок аварії на інженерних мережах ПАТ "Київенерго" пошкоджено тротуар на мосту Патона. Рух автомобілів мостом у напрямку з проспекта Соборності на бульвар Дружби Народів частково обмежено.

Про це повідомила прес-служба "Київавтодор".

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"Сьогодні вдень внаслідок аварії на інженерних мережах ПАТ "Київенерго" було пошкоджено капітально відремонтований у 2013 році тротуар на мосту ім. Є.О. Патона", – йдеться у повідомленні.

На місці події працює бригада робітників ПАТ "Київенерго", яка виконує аварійно-відновлювальні роботи, у зв'язку з чим рух транспорту частково обмежено.

Теги: Новини Києва Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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