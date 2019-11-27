У Києві обмежили рух Південним мостом через ремонт: графік руху

З 27 листопада у Києві розпочався ремонт Південного мосту, через який перекриють рух естакадою мосту. Ремонт триватиме протягом майже двох тижнів – до 8 грудня.

На естакаді Південного мосту будуть проводити демонтаж аварійних карнизних блоків, повідомляє комунальна компанія "Киїавтодор".

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Аби менше впливати на трафік зранку ремонтні роботи триватимуть у напрямку Лівого берега, а пообіді – у бік станції метро "Видубичі" на Правому березі.

Під час ремонтних робіт рух естакадою мосту буде частково обмежено:

з 9 до 13 години – у напрямку Лівого берега;

– у напрямку Лівого берега; з 13 до 19 години – у напрямку станції метро "Видубичі".

На онлайн-карті заторів видно, що станом на 11:30 у напрямку Правого берега через Південний міст тягнеться затор аж до станції метро "Осокорки".



Затор на Південному мосту у Києві станом на 11:30 27 листопада