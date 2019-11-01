У Києві обстріляли швидкісний трамвай: фото

У Києві невідомі стріляли по вікнах швидкісного трамваю. Інцидент трапився ввечері 31 жовтня.

Гендиректор Київпастрансу Дмитро Левченко у фейсбуці написав, що ніхто не постраждав.

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Якби випадково не завадила металева перетинка за склом – були б і людські жертви,

– додав Левченко.

Випадком уже займаються правоохоронці.



У Києві обстріляли трамвай/ Фото з фейсбуку Дмитра Левченка



Трамвай після обстрілу/ Фото з фейсбуку Дмитра Левченка



Вікно у трамваї після обстрілу невідомими/ Фото з фейсбуку Дмитра Левченка

За словами гендиректора Київпастрансу, інцидент стався з новим трамваєм. Інших деталей наразі не повідомляють.

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