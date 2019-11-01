У Києві обстріляли швидкісний трамвай: фото
У Києві невідомі стріляли по вікнах швидкісного трамваю. Інцидент трапився ввечері 31 жовтня.
Гендиректор Київпастрансу Дмитро Левченко у фейсбуці написав, що ніхто не постраждав.
Важливо: У Києві закрили станції метро після дзвінка про мінування
Якби випадково не завадила металева перетинка за склом – були б і людські жертви,
– додав Левченко.
Випадком уже займаються правоохоронці.
У Києві обстріляли трамвай/ Фото з фейсбуку Дмитра Левченка
Трамвай після обстрілу/ Фото з фейсбуку Дмитра Левченка
Вікно у трамваї після обстрілу невідомими/ Фото з фейсбуку Дмитра Левченка
За словами гендиректора Київпастрансу, інцидент стався з новим трамваєм. Інших деталей наразі не повідомляють.
До теми: У Києві на Печерську загорівся житловий будинок: фото
Вибір редакції
-
Геловін-2019: які шокуючі та несподівані образи обрали зірки у вечір "всіх святих" – фотогалереясьогодні , 11:39
-
Тейлор Свіфт назвали "Артистом десятиліття": яку нагороду отримає зіркасьогодні , 10:19
-
Фігуранти корупційної схеми Дубневичів називали один одного "лордами", – Шабунінсьогодні , 10:14