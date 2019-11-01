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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      У Києві обстріляли швидкісний трамвай: фото

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      У Києві обстріляли швидкісний трамвай
      У Києві обстріляли швидкісний трамвай / Фото з фейсбуку Дмитра Левченка

      У Києві невідомі стріляли по вікнах швидкісного трамваю. Інцидент трапився ввечері 31 жовтня.

      Гендиректор Київпастрансу Дмитро Левченко у фейсбуці написав, що ніхто не постраждав.

      Важливо: У Києві закрили станції метро після дзвінка про мінування

      Якби випадково не завадила металева перетинка за склом – були б і людські жертви,
      – додав Левченко.

      Випадком уже займаються правоохоронці.

      травай обстріл київ
      У Києві обстріляли трамвай/ Фото з фейсбуку Дмитра Левченка

      київ трамвай обстріл
      Трамвай після обстрілу/ Фото з фейсбуку Дмитра Левченка

      трамвай обстріл київ
      Вікно у трамваї після обстрілу невідомими/ Фото з фейсбуку Дмитра Левченка

      За словами гендиректора Київпастрансу, інцидент стався з новим трамваєм. Інших деталей наразі не повідомляють.

      До теми: У Києві на Печерську загорівся житловий будинок: фото

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини Києва Транспорт Зброя Поліція
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