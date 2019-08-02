У Києві обвалилася частина пішохідного мосту: відео

У Києві сьогодні, 2 серпня, обвалилася бетонна частина Пішохідного мосту, який з'єднує правий берег і Труханів острів.

На відео з місця інциденту видно, що під опору мосту впав досить великий шматок арматури і бетону.

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Ще один міст втомився. На цей раз не витримав Пішохідний міст на Труханів острів, частина бетонної конструкції обвалилася,

– йдеться у підписі до відео.

Пішохідний міст через Дніпро збудували ще у липні 1957 року. Його загальна довжина – 429 метрів. Він складається із трьох прольотів і має ширину 7 метрів.

Які ще мости руйнуються в Києві?

У Києві часто руйнуються конструкції мостів. Так, 24 травня неподалік від станції метро "Осокорки" на автомобіль Renault Duster посипались частини обшивки шляхопровідного мосту. Вони серйозно пошкодили бампер іномарки, але на щастя, всередині автівки ніхто не постраждав.

Окрім того, чимало інцидентів пов'язані з так пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою та Хрещатим парком, який у народі отримав назву "міст Кличка". 25 травня його урочисто відкрили, а вже 26 травня на ньому тріснула скляна вставка – оглядове скло. Сталося це після того, як група невідомих активно на ньому пострибала. Або після того, як у міст стріляли. Або з іншої причини, яку так і не встановили.

11 липня стало відомо про тріщину в покритті біля стійки огорожі мосту та помітне ослаблення тросів, які до цієї стійки кріпилися.

29 липня на мосту Кличка тріснуло бічне скло – якщо не рахувати перил, то це єдиний захист пішоходів від падіння у прірву.