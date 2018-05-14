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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ДТП З ДІТЬМИ У БІЛОРУСІ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Києві оголошено штормове попередження

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У Києві до кінця доби оголосили штормове попередження
У Києві до кінця доби оголосили штормове попередження / Twitter

У Києві до кінця понеділка, 14 травня, оголошено штормове попередження.

Про це застерегли в "Укргідрометцентрі".

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За прогнозами синоптиків, до кінця доби столицю ще накриє гроза і очікуються пориви вітру 15-18 метрів за секунду.

В свою чергу, рятувальники нагадують, як слід поводитись під час грози та сильних поривів вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

На 14 травня метеорологи попереджали про дощі та холодний вітер по всій території України.

Уже на вівторок, 15 травня, у Києві жодних суттєвих опадів не обіцяють, а вдень температура повітря підніметься до +22+24.

 

Теги: Новини України Новини Києва Негода в Україні Погода
Джерело: 24 Канал
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