У Києві оголошено штормове попередження

У Києві до кінця понеділка, 14 травня, оголошено штормове попередження.

Про це застерегли в "Укргідрометцентрі".

Дивіться також: Києвом пройшли сильні зливи з грозами: у соцмережах діляться знімками блискавок

За прогнозами синоптиків, до кінця доби столицю ще накриє гроза і очікуються пориви вітру 15-18 метрів за секунду.

В свою чергу, рятувальники нагадують, як слід поводитись під час грози та сильних поривів вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

На 14 травня метеорологи попереджали про дощі та холодний вітер по всій території України.

Уже на вівторок, 15 травня, у Києві жодних суттєвих опадів не обіцяють, а вдень температура повітря підніметься до +22+24.