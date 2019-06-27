У Києві оголосили нове штормове попередження: столицю накриє злива
У Києві оголосили друге за добу штормове попередження через негоду. Синоптики попереджають, що столицю 27 червня знову накриє сильна злива.
В Укргідрометцентрі майбутній негоді присвоїли ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.
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До кінця доби 27 червня сильний дощ,
– наголосили синоптики.
Гроза у столиці супроводжуватися градом та сильними поривами вітру – до 15-24 метрів за секунду.
Як розвивалася гроза у Києві 27 червня: відео
Якої шкоди наробила негода в Києві? Шалена злива і сильний ураган накрили столицю під обід 27 червня. Негода наробила серйозних збитків: у столиці повалило дерева, були зірвані дахи та монтажні конструкції, обірвані лінії електропередач. Вулиці затопило дощовою водою, тож люди, які виходили з метро, не могли добратися до іншого громадського транспорту.
Через негоду у столиці постраждали 2 людей, ще 1 людина загинула в Бучі на Київщині.