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      У Києві оголосили нове штормове попередження: столицю накриє злива

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      Київ 27 червня вдруге накриє злива
      Київ 27 червня вдруге накриє злива / Скріншот

      У Києві оголосили друге за добу штормове попередження через негоду. Синоптики попереджають, що столицю 27 червня знову накриє сильна злива.

      В Укргідрометцентрі майбутній негоді присвоїли ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

      Читайте також: Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду

      До кінця доби 27 червня сильний дощ,
      – наголосили синоптики.

      Гроза у столиці супроводжуватися градом та сильними поривами вітру – до 15-24 метрів за секунду. 

      Як розвивалася гроза у Києві 27 червня: відео

       

      Якої шкоди наробила негода в Києві? Шалена злива і сильний ураган накрили столицю під обід 27 червня. Негода наробила серйозних збитків: у столиці повалило дерева, були зірвані дахи та монтажні конструкції, обірвані лінії електропередач. Вулиці затопило дощовою водою, тож люди, які виходили з метро, не могли добратися до іншого громадського транспорту.

      Через негоду у столиці постраждали 2 людей, ще 1 людина загинула в Бучі на Київщині.

      blog_ava
      Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду
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      Теги: Новини України Погода Новини Києва Негода в Україні
      Джерело: 24 Канал
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