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      У Києві оголосили штормове попередження

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      Синоптики оголосили штормове попередження в Києві у найближчу годину (ілюстративне фото) / Фото з відкритих джерел

      До кінця доби 16 лютого Київ накриють потужні вітри. Така ситуація протримається до ранку наступного дня – 17 лютого.

      Попередження про значні пориви вітру опублікував пресцентр ДСНС. Посилаються рятувальники на дані Українського гідрометцентру.

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      Відповідно до оприлюднених даних, до кінця доби 16 лютого, а також уночі та вранці 17 лютого в Києві прогнозують пориви вітру швидкістю до 15 – 18 метрів за секунду.

      Зауважимо, що це І рівень небезпечності.

      Як діяти під час посилення поривів вітру

      • Всі вікна будинків необхідно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.
      • Якщо ви опинилися на вулиці, то тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, будівель.
      • У разі сильного вітру, за можливості, сховайтеся в найближчому приміщенні або природному укритті. Загроза зростає поблизу споруджуваних або ремонтних будівель;
      • Уникайте можливого перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також паркування поруч з ними автотранспорту – зірване вітром гілля може становити велику небезпеку.
      • Перебуваючи у приміщенні, необхідно вимкнути електрику та газ.
      • Якщо дерева чи гілки, які впали внаслідок поривів вітру, травмували людей, негайно інформуйте екстрені служби за телефонами 101 або 103.

      За інформацією Українського гідрометцентру, 16 лютого в Києві переважала сонячна погода, щоправда були імовірними хмари. Температура повітря упродовж дня становила 5 – 7 градусів тепла. А пориви вітру сягали 7 – 12 метрів за секунду. 17 числа в столиці прогнозують таку ж саму погоду. Щоправда, буде дещо тепліше – стовпчики термометрів піднімуть до +7 – +9 градусів.

      Місячний календар на лютий 2020
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини Києва Негода в Україні Погода Новини України
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