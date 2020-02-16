У Києві оголосили штормове попередження

До кінця доби 16 лютого Київ накриють потужні вітри. Така ситуація протримається до ранку наступного дня – 17 лютого.

Попередження про значні пориви вітру опублікував пресцентр ДСНС. Посилаються рятувальники на дані Українського гідрометцентру.

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Відповідно до оприлюднених даних, до кінця доби 16 лютого, а також уночі та вранці 17 лютого в Києві прогнозують пориви вітру швидкістю до 15 – 18 метрів за секунду.

Зауважимо, що це І рівень небезпечності.

Як діяти під час посилення поривів вітру

Всі вікна будинків необхідно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

Якщо ви опинилися на вулиці, то тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, будівель.

У разі сильного вітру, за можливості, сховайтеся в найближчому приміщенні або природному укритті. Загроза зростає поблизу споруджуваних або ремонтних будівель;

Уникайте можливого перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також паркування поруч з ними автотранспорту – зірване вітром гілля може становити велику небезпеку.

Перебуваючи у приміщенні, необхідно вимкнути електрику та газ.

Якщо дерева чи гілки, які впали внаслідок поривів вітру, травмували людей, негайно інформуйте екстрені служби за телефонами 101 або 103.

За інформацією Українського гідрометцентру, 16 лютого в Києві переважала сонячна погода, щоправда були імовірними хмари. Температура повітря упродовж дня становила 5 – 7 градусів тепла. А пориви вітру сягали 7 – 12 метрів за секунду. 17 числа в столиці прогнозують таку ж саму погоду. Щоправда, буде дещо тепліше – стовпчики термометрів піднімуть до +7 – +9 градусів.