У Києві оголосили штормове попередження
До кінця доби 16 лютого Київ накриють потужні вітри. Така ситуація протримається до ранку наступного дня – 17 лютого.
Попередження про значні пориви вітру опублікував пресцентр ДСНС. Посилаються рятувальники на дані Українського гідрометцентру.
До речі! Британію накрив шторм Денніс: є загиблі – фото, відео
Відповідно до оприлюднених даних, до кінця доби 16 лютого, а також уночі та вранці 17 лютого в Києві прогнозують пориви вітру швидкістю до 15 – 18 метрів за секунду.
Зауважимо, що це І рівень небезпечності.
Як діяти під час посилення поривів вітру
- Всі вікна будинків необхідно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.
- Якщо ви опинилися на вулиці, то тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, будівель.
- У разі сильного вітру, за можливості, сховайтеся в найближчому приміщенні або природному укритті. Загроза зростає поблизу споруджуваних або ремонтних будівель;
- Уникайте можливого перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також паркування поруч з ними автотранспорту – зірване вітром гілля може становити велику небезпеку.
- Перебуваючи у приміщенні, необхідно вимкнути електрику та газ.
- Якщо дерева чи гілки, які впали внаслідок поривів вітру, травмували людей, негайно інформуйте екстрені служби за телефонами 101 або 103.
За інформацією Українського гідрометцентру, 16 лютого в Києві переважала сонячна погода, щоправда були імовірними хмари. Температура повітря упродовж дня становила 5 – 7 градусів тепла. А пориви вітру сягали 7 – 12 метрів за секунду. 17 числа в столиці прогнозують таку ж саму погоду. Щоправда, буде дещо тепліше – стовпчики термометрів піднімуть до +7 – +9 градусів.