У Києві озброєні фейкові поліцейські викрали підприємця: зловмисників затримали

Оперативники Київщини затримали групу озброєних псевдополіцейських, які 24 травня викрали столичного підприємця. Викрадення сталося біля села Ревне: там на дорозі невідомі на авто Volkswagen T5 зупинили авто Land Rover та витягли його водія.

На авто зловмисників були спецсигнали, які використовує поліція – проблискові маячки червоного та синього кольору. Нападники, погрожуючи зброєю, витягнули водія, одягнули йому на голову чорну маску, посадили до свого авто і поїхали у невідомому напрямку. Один із нападників зник на авто заручника.

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У Києві та області поліція ввела в дію оперативний план "Перехоплення". Вже через годину правоохоронці затримали в одному з мікрорайонів столиці авто зловмисників Volkswagen T5.

Дивіться відео затримання зловмисників:

Присутні авто почали чинити опір, тож поліцейські здійснили попереджувальний постріл зі зброї та застосували спецзасоби.

Поліцейські звільнили викраденого заручника – 53-річного київського приватного підприємця, та затримали групу зловмисників. Нападники мали зброю, підроблені документи працівників поліції та форму правоохоронців. Зловмисниками виявилися жителі Дніпропетровщини та окупованого Криму.

До обрання міри запобіжного заходу нападники перебуватимуть в ізоляторі тимчасового тримання. Поліція відкрила справу за фактом викрадення людини, вимагання, викрадення авто, розбою та незаконного зберігання зброї. Зараз поліцейські перевіряють затриманих на причетність до скоєння вимагань та розбійних нападів на території України. Також шукають викрадене авто потерпілого.