У Києві озброєний рушницею чоловік пограбував ювелірний магазин

Пограбування сталося у понеділок, 26 серпня. Невідомий чоловік, погрожуючи продавчиням рушницею, розбив дві вітрини, обчистив їх та втік. На щастя внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

На момент вчинення пограбування охоронця ювелірного магазину саме не було всередині. Злодій попередив продавчинь, що це розбійний напад, та вимагав не чинити опір, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

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На місце події прибули слідчо-оперативні групи столичного главку та Деснянського управління поліції, а разом з ними й експерти-криміналісти. Правоохоронці оглянули місце злочину, опитали свідків та вилучили записи з камер спостереження.



Грабіжник обчистив дві вітрини та втік



Слідчо-оперативна група на місці пограбування

Наразі поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження за статтею "Розбій".

Також правоохоронці займаються пошуками грабіжника. Зловмиснику загрожує до дванадцяти років ув’язнення із конфіскацією майна за вчинений злочин.

До речі, у ніч на понеділок у центрі Києва з гранатомета обстріляли будівлю ПАТ "Мостобуд". Невідомі особи поцілили у приміщення на четвертому поверсі будівлі. На щастя внаслідок інциденту ніхто не постраждав.