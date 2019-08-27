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      У Києві озброєний рушницею чоловік пограбував ювелірний магазин

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      У столиці озброєний чоловік пограбував ювелірку
      У столиці озброєний чоловік пограбував ювелірку / Національна поліція Києва

      Пограбування сталося у понеділок, 26 серпня. Невідомий чоловік, погрожуючи продавчиням рушницею, розбив дві вітрини, обчистив їх та втік. На щастя внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

      На момент вчинення пограбування охоронця ювелірного магазину саме не було всередині. Злодій попередив продавчинь, що це розбійний напад, та вимагав не чинити опір, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

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      На місце події прибули слідчо-оперативні групи столичного главку та Деснянського управління поліції, а разом з ними й експерти-криміналісти. Правоохоронці оглянули місце злочину, опитали свідків та вилучили записи з камер спостереження.

      Пограбування ювелірного магазину в Києві
      Грабіжник обчистив дві вітрини та втік

      Пограбування ювелірного мазагину у Києві
      Слідчо-оперативна група на місці пограбування

      Наразі поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження за статтею "Розбій".

      Також правоохоронці займаються пошуками грабіжника. Зловмиснику загрожує до дванадцяти років ув’язнення із конфіскацією майна за вчинений злочин.

      До речі, у ніч на понеділок у центрі Києва з гранатомета обстріляли будівлю ПАТ "Мостобуд". Невідомі особи поцілили у приміщення на четвертому поверсі будівлі. На щастя внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

      Поліція розшукує двох осіб на мопеді. Обстрілявши будівлю Мостобуду вони зникли у невідомому напрямку.

      blog_ava
      У центрі Львова біля готелю знайшли заряджений гранатомет
      сьогодні
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      Теги: Новини України Зброя Поліція Новини Києва
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