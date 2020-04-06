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      У Києві патрульні випадково зупинили водійку з наркотиками: деталі та фото

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      Під час обшуку у водійки знайшли 5 пакетиків із наркотичною речовиною / Пресслужба Патрульної поліції

      В ніч на 6 квітня патрульна поліція випадково зупинила водійку Skoda, яка, як згодом виявилося, була нетверезою та мала з собою пакетики з наркотиками. Поліцейські зупинили жінку, бо сподівалися, що вона допоможе їм та буде свідком під час огляду іншого водія, у якого підозрювали сп’яніння.

      Зупинили водійку на вулиці Вишгородській. Про це мовиться у повідомленні пресслужби Патрульної поліції Києва.

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      Під час спілкування з жінкою, інспектори помітили явні ознаки алкогольного сп'яніння і у неї. Результат огляду на місці – 1,3 проміле. Крім того, жінці провели поверхневу перевірку, під час якої виявили в кишені металеву коробку, а в ній 5 прозорих пакетів з рослинною речовиною, ймовірно, наркотичного походження,
      – зазначають у поліції.

      На нетверезу водійку вже склали протокол, їй загрожує позбавлення права керування автомобілем на рік та штраф у розмірі 10 200 гривень. Окрім того, на місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу Оболонського району.

      Увага! Максимальний рівень вмісту алкоголю у крові, згідно з національним законодавством, не повинен перевищувати 0,25 проміле.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Поліція Алкоголь Наркотики Новини Києва
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