У Києві патрульні влаштували "голлівудську погоню" за Mercedes: з'явилося відео

У мережі з'явилось відео, як патрульний автомобіль женеться за Mercedes, що порушив правила дорожнього року, і таранить його під час погоні. Згодом іномарка згоріла вщент, проте ніхто не постраждав. Зазначимо, пригода трапилася ще 18 вересня.

Відповідне відео опублікували у пабліку "Київ оперативний" у Facebook.

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Відомо, що після того, як Mercedes порушив ПДР, його наздогнали патрульні і надали сигнал про зупинку. Проте, водій автмообіля проігнорував сигнал і почав втікати від поліцейських.

Почалася погоня, яка тривала аж до Повітрофлотського проспекту, де водій Mercedes не впорався з керуванням та вилетів з дороги. Внаслідок ДТП автомобіль почав горіти. На щастя, обійшлося без потерпілих,

– йдеться у повідомленні.

Такий вчинок патрульних викликав заховлення у користувачів мережі, які пишуть, що копи молодці, адже змогли професійно затримати порушника та запобігли ймовірним загрозам для пересічних людей.