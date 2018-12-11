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      У Києві патрульні влаштували "голлівудську погоню" за Mercedes: з'явилося відео

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      У Києві патрульні влаштували погоню за авто-порушником
      У Києві патрульні влаштували погоню за авто-порушником / Фото з відкритих джерел

      У мережі з'явилось відео, як патрульний автомобіль женеться за Mercedes, що порушив правила дорожнього року, і таранить його під час погоні. Згодом іномарка згоріла вщент, проте ніхто не постраждав. Зазначимо, пригода трапилася ще 18 вересня.

      Відповідне відео опублікували у пабліку "Київ оперативний" у Facebook.

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      Відомо, що після того, як Mercedes порушив ПДР, його наздогнали патрульні і надали сигнал про зупинку. Проте, водій автмообіля проігнорував сигнал і почав втікати від поліцейських.

      Почалася погоня, яка тривала аж до Повітрофлотського проспекту, де водій Mercedes не впорався з керуванням та вилетів з дороги. Внаслідок ДТП автомобіль почав горіти. На щастя, обійшлося без потерпілих,
      йдеться у повідомленні.

       

      Такий вчинок патрульних викликав заховлення у користувачів мережі, які пишуть, що копи молодці, адже змогли професійно затримати порушника та запобігли ймовірним загрозам для пересічних людей.

      Теги: Новини України Поліція Аварії та ДТП Новини Києва
      Джерело: 24 Канал
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