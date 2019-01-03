У Києві патрульні врятували самогубця: фото

У Києві патрульні поліцейські запобігли самогубству 33-річного чоловіка.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.

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Відомо, що 33-річний чоловік після сварки зі своєю дівчиною вирішив покінчити життя самогубством.

Він прийшов додому, відчинив вікно, виліз на підвіконня і вже хотів стрибнути донизу,

– розповідають правоохоронці.

Батьки чоловіка встигли його схопили і вчасно викликали поліцію.

До приїзду поліцейських налякані батько й мати тримали сина та просили його не чинити непоправного. Однак він нікого не слухав й виривався з рук своїх батьків,

– йдеться в повідомленні.

Більше того, патрульні, які прибули на місце, силою зняли чоловіка з вікна. Він опирався, тому поліцейські вдягнули на нього кайданки.



Поліцейські врятували чоловіка, який хотів вчинити самогубство//Фото: Національна поліція

До слова, самогубця передали лікарям, які його шпиталізували.