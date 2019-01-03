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      У Києві патрульні врятували самогубця: фото

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      У Києві патрульні врятували самогубця: фото
      У Києві патрульні врятували самогубця: фото / Фото з відкритих джерел

      У Києві патрульні поліцейські запобігли самогубству 33-річного чоловіка.

      Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.

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      Відомо, що 33-річний чоловік після сварки зі своєю дівчиною вирішив покінчити життя самогубством.

      Він прийшов додому, відчинив вікно, виліз на підвіконня і вже хотів стрибнути донизу,
      – розповідають правоохоронці.

      Батьки чоловіка встигли його схопили і вчасно викликали поліцію.

      До приїзду поліцейських налякані батько й мати тримали сина та просили його не чинити непоправного. Однак він нікого не слухав й виривався з рук своїх батьків,
      – йдеться в повідомленні.

      Більше того, патрульні, які прибули на місце, силою зняли чоловіка з вікна. Він опирався, тому поліцейські вдягнули на нього кайданки.

      поліція київ самогубець
      Поліцейські врятували чоловіка, який хотів вчинити самогубство//Фото: Національна поліція

      До слова, самогубця передали лікарям, які його шпиталізували.

      Теги: Новини України Поліція Новини Києва Самогубство
      Джерело: 24 Канал
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