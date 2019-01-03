У Києві патрульні врятували самогубця: фото
У Києві патрульні поліцейські запобігли самогубству 33-річного чоловіка.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.
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Відомо, що 33-річний чоловік після сварки зі своєю дівчиною вирішив покінчити життя самогубством.
Він прийшов додому, відчинив вікно, виліз на підвіконня і вже хотів стрибнути донизу,
– розповідають правоохоронці.
Батьки чоловіка встигли його схопили і вчасно викликали поліцію.
До приїзду поліцейських налякані батько й мати тримали сина та просили його не чинити непоправного. Однак він нікого не слухав й виривався з рук своїх батьків,
– йдеться в повідомленні.
Більше того, патрульні, які прибули на місце, силою зняли чоловіка з вікна. Він опирався, тому поліцейські вдягнули на нього кайданки.
Поліцейські врятували чоловіка, який хотів вчинити самогубство//Фото: Національна поліція
До слова, самогубця передали лікарям, які його шпиталізували.