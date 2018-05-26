У Києві закрили п'ять станції метро через дзвінок про замінування
У Київському метрополітені заявили, що у столиці призупинили роботу п'ять станцій метро через анонімний дзвінок про їх замінування.
Про це Київський метрополітен повідомив у Twitter.
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"Увага! Надійшли анонімні дзвінки про мінування станцій - "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Арсенальна" та "Героїв Дніпра". Станції зачинено для пасажирів.", – йдеться у повідомленні.
Наразі проводиться перевірка.
Джерело: 24 Канал
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