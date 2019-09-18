У Києві перекрито міст та частково не працює метро через чоловіка, який погрожує все підірвати

Столичний міст Метро перекрито. Невідомий чоловік погрожує все підірвати. Також у зв'язку з повідомленням про замінування червона лінія метро працює лише від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна" та від станції "Лісова" до станції "Дарниця" Ділянка від станції "Дарниця" до станції "Арсенальна" перевіряється фахівцями.

Рух по мосту Метро повністю перекрито в обох напрямках. Проїхати на метро також не можна. За попередньою інформацією, по мосту їхав чоловік на авто, він зупинився та вийшов. Із його сумки стирчить приклад, а в руці невідомий пристрій. Чоловік погрожує все підірвати, повідомляє "Київ Оперативни".

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Пресслужба КП "Київський метрополітен" у Facebook повідомила, що червона лінія київського метро, яка проходить по мосту, працює тільки від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна" через анонімний дзвінок про мінування.