17:06
18 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПІДПАЛ БУДИНКУ ГОНТАРЕВОЇ ВОЛОДИМИР В'ЯТРОВИЧ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СІТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Натуральний тиран Путін. Турецькі понти перед Ердоганом
      Вєсті Кремля
      21:34, 17 вересня
      Вєсті.UA: Коломойський прокляв Гонтареву. Приходько вляпалася в "Батьківщину"
      Вєсті.UA
      19:17, 17 вересня
      Збитки – державі, а прибутки – у свої кишені: що коїться з санаторієм "Феофанія"
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПІДПАЛ БУДИНКУ ГОНТАРЕВОЇ ВОЛОДИМИР В'ЯТРОВИЧ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СІТІ

      У Києві перекрито міст та частково не працює метро через чоловіка, який погрожує все підірвати

      1312
      У Києві перекрито міст та частково не працює метро через чоловіка, який погрожує все підірвати
      / Фото з відкритих джерел

      Столичний міст Метро перекрито. Невідомий чоловік погрожує все підірвати. Також у зв'язку з повідомленням про замінування червона лінія метро працює лише від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна" та від станції "Лісова" до станції "Дарниця" Ділянка від станції "Дарниця" до станції "Арсенальна" перевіряється фахівцями.

      Рух по мосту Метро повністю перекрито в обох напрямках. Проїхати на метро також не можна. За попередньою інформацією, по мосту їхав чоловік на авто, він зупинився та вийшов. Із його сумки стирчить приклад, а в руці невідомий пристрій. Чоловік погрожує все підірвати, повідомляє "Київ Оперативни".

      Читайте також: У Росії стався вибух в інституті, який розробляв захист від біологічної зброї

      Пресслужба КП "Київський метрополітен" у Facebook повідомила, що червона лінія київського метро, яка проходить по мосту, працює тільки від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна" через анонімний дзвінок про мінування.

       

      blog_ava
      У Карпатах випав перший сніг: "холодне" фото
      сьогодні
      4411
      Теги: Новини Києва Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому олігархи ненавидять МВФ та продовжать боротьбу проти справжніх реформ
      сьогодні , 17:03 Чому олігархи ненавидять МВФ та продовжать боротьбу проти справжніх реформ
      Сергій Фурса 2
      Форум видавців 2019: найцікавіші книжкові новинки з-за кордону
      сьогодні , 16:01 Форум видавців 2019: найцікавіші книжкові новинки з-за кордону
      Ірина Юрковська 1351
      Ціни на нерухомість штучно знижують, дурячи бюджет на мільйони гривень: схема
      сьогодні , 15:30 Ціни на нерухомість штучно знижують, дурячи бюджет на мільйони гривень: схема
      Олесь Друкач 625
      Окупанти збільшили кількість та інтенсивність обстрілів позицій ЗСУ
      сьогодні , 15:00 Окупанти збільшили кількість та інтенсивність обстрілів позицій ЗСУ
      Дмитро Снєгирьов 270
      Як письменник-початківець зумів завоювати сучасного читача: інтерв'ю з Андрієм Новіком
      сьогодні , 14:00 Як письменник-початківець зумів завоювати сучасного читача: інтерв'ю з Андрієм Новіком
      Ірина Буртик 345
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук