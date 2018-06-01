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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Києві перекриватимуть вулиці на вихідних через велогонки: схема

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Велогонки у Києві
Велогонки у Києві

Протягом двох днів, 2 і 3 червня, в зв'язку з проведенням міжнародної велогонки Race Horizon Park, на час змагань в Києві будуть перекриватися дороги.

У суботу, 2 червня, відбудеться чоловіча гонка Horizon Park Race Maidan. Проходить велогонка по маршруту вул. Хрещатик, Бесарабська площа, бул. Тараса Шевченка, просп. Перемоги, метро Нивки, Майдан Незалежності. Гонщики за 7 кіл проїдуть відстань 133 км, по цій же трасі проїдуть жіночі команди в ході гонки Horizon Park Women Challenge. Для проведення гонки маршрут буде перекритий з 10:00 до 18:00.

Схема перекриття вулиць Києва 2 червня (картинка клікабельна)

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3 червня міжнародна гонка Horizon Park Classic, яка проходить в Солом'янському районі столиці. Маршрут гонки – вул. Миколи Грінченка, вул. Кіровоградська, просп. Валерія Лобановського, вул. Андрія Головка, вул. Солом'янська, вул. Протасов Яр - буде перекритий для руху транспорту з 8:30 до 15:00.

Схема перекриття вулиць Києва у неділю, 3 червня (картинка клікабельна)

Ще один етап гонки у неділю, 3 червня, відбудеться поза межами Києва.

Схема гонки у неділю, 3 червня, поза межами Києва

Теги: велоспорт Новини спорту Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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