21:09
6 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
18°C 11°C
  • четвер
    22°C 9°C
  • п'ятниця
    24°C 11°C
  • субота
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вуса надії для збірної РФ. Віртуальна реальність Кисельова
Вєсті Кремля
21:01, сьогодні
Вєсті.UA. Натурщик Тетяни Чорновол. Хитрий план Добкіна
Вєсті.UA
19:46, сьогодні
Зсув у Чорноморську: чому за свою халатність мають відповідати чиновники
ЦРУ
09:00, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини Києва
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Києві перекриють низку вулиць через зйомки мінісеріалу "Chernobyl": карта

116 Читать новость на русском
У Києві перекриють низку вулиць через зйомки мінісеріалу
У Києві перекриють низку вулиць через зйомки мінісеріалу / Ілюстративне фото

Із 8 по 10 червня у Києві обмежать рух транспорту деякими вулицями через зйомки мінісеріалу "Chernobyl".

Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Читайте також: Пожежа в Чорнобилі: який рівень радіації в Києві та зоні відчуження

Із 8 до 10 червня на час зйомок епізодів міні-телесеріалу "Chernobyl", які проводить ТОВ "Р-Фільм", низкою вулиць буде обмежено рух транспорту. Громадський транспорт працюватиме у звичайному режимі,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, у п'ятницю, 8 червня, перекриватимуться: із 11:30 до 15:30 – траса Е95 від проспекту Голосіївського, 15 у напрямку Деміївської площі, 1 (дві праві смуги); траса Е95 від проспекту Голосіївського, 15 у напрямку проспекту Науки; із 21:00 до 00:00 ділянка від проспекту Героїв Сталінграда, 10 до проспекту Героїв Сталінграда, 19.

У суботу, 9 червня, з 6:00 до 20:00 перекриють вулицю від проспетку Героїв Сталінграда, 10 до проспекту Героїв Сталінграда, 19.

У неділю, 10 червня, будуть перекриті: із 11:00 до 17:30 від вул. Костянтинівської, 36 до вулиці Костянтинівської, 71; від вулиці Оболонської, 12 до вулиці Оболонської, 9; від вулиці Юрківської, 54 до вулиці Юрківської, 59/5; від вулиці Оленівської, 16 до вулиці Оленівської, 10; із 6:00 до 21:00 від вулиці Богдана Хмельницького, 28 до вулиці Богдана Хмельницького, 40/1; вулиця Рєпіна від вулиці Богдана Хмельницького до бульвару Тараса Шевченка; від вулиці Пушкінської, 22 до вулиці Пушкінської, 11; від вулиці Хрещатик, 42-А до вулиці Хрещатик, 36.

Наголошується, що відповідальність за підготовку та проведення заходу взяло на себе товариство з обмеженою відповідальністю "Р-Фільм".


Схема перекриття руху 8 червня 


Схема перекриття рух 9 червня


Схема перекриття руху 10 червня
 

 

 

Теги: Новини Києва Авто
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧС-1934 з футболу: диктатор на трибуні, нацистська свастика і поламані команди
сьогодні, 21:05 ЧС-1934 з футболу: диктатор на трибуні, нацистська свастика і поламані команди
38
Что известно про "расстрельный список" и почему его фигурантов хотят убить
сьогодні, 20:00 Что известно про "расстрельный список" и почему его фигурантов хотят убить
Іван Яковина 334
Безробітні і "нелегали": кого більше серед українців
сьогодні, 19:03 Безробітні і "нелегали": кого більше серед українців
Яніна Ткачук 579
Почему украинцы больше не хотят ехать в Польшу на плантации с клубникой
сьогодні, 17:02 Почему украинцы больше не хотят ехать в Польшу на плантации с клубникой
Володимир Співаковський 3489
Готовы ли украинцы потерять Донбасс ради целостности остальной Украины и независимости от РФ?
сьогодні, 15:05 Готовы ли украинцы потерять Донбасс ради целостности остальной Украины и независимости от РФ?
Семен Кабакаєв 2896
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук