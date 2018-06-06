У Києві перекриють низку вулиць через зйомки мінісеріалу "Chernobyl": карта

Із 8 по 10 червня у Києві обмежать рух транспорту деякими вулицями через зйомки мінісеріалу "Chernobyl".

Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

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Із 8 до 10 червня на час зйомок епізодів міні-телесеріалу "Chernobyl", які проводить ТОВ "Р-Фільм", низкою вулиць буде обмежено рух транспорту. Громадський транспорт працюватиме у звичайному режимі,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, у п'ятницю, 8 червня, перекриватимуться: із 11:30 до 15:30 – траса Е95 від проспекту Голосіївського, 15 у напрямку Деміївської площі, 1 (дві праві смуги); траса Е95 від проспекту Голосіївського, 15 у напрямку проспекту Науки; із 21:00 до 00:00 ділянка від проспекту Героїв Сталінграда, 10 до проспекту Героїв Сталінграда, 19.

У суботу, 9 червня, з 6:00 до 20:00 перекриють вулицю від проспетку Героїв Сталінграда, 10 до проспекту Героїв Сталінграда, 19.

У неділю, 10 червня, будуть перекриті: із 11:00 до 17:30 від вул. Костянтинівської, 36 до вулиці Костянтинівської, 71; від вулиці Оболонської, 12 до вулиці Оболонської, 9; від вулиці Юрківської, 54 до вулиці Юрківської, 59/5; від вулиці Оленівської, 16 до вулиці Оленівської, 10; із 6:00 до 21:00 від вулиці Богдана Хмельницького, 28 до вулиці Богдана Хмельницького, 40/1; вулиця Рєпіна від вулиці Богдана Хмельницького до бульвару Тараса Шевченка; від вулиці Пушкінської, 22 до вулиці Пушкінської, 11; від вулиці Хрещатик, 42-А до вулиці Хрещатик, 36.

Наголошується, що відповідальність за підготовку та проведення заходу взяло на себе товариство з обмеженою відповідальністю "Р-Фільм".



Схема перекриття руху 8 червня



Схема перекриття рух 9 червня