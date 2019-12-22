У Києві перекриють одну із центральних вулиць через новорічний парад

Рух Володимирською вулицею в Києві заборонять на 2,5 години 22 грудня через проведення новорічного параду Borjomi New Year Parade. Окрім того, в деяких місцях обмежать паркування.

Рух транспорту від перетину з бульваром Тараса Шевченка до будинку №19 по Володимирській перекриють з 13:30 до 16 години, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Важливо: Центр Києва на 2 місяці перекриють – коли і де обмежать рух

Де обмежать паркування 22 грудня:

з опівночі до 15 години – на вулиці Володимирській з боку парку Тараса Шевченка навпроти червоного корпусу Національного університету України імені Тараса Шевченка, а також біля будинків № 19 та № 21/20 на цій вулиці

з 7 ранку до 23:30 – на Володимирській (від перетину із бульваром Тараса Шевченка до перетину з вулицею Софіївською), уздовж парної сторони бульвару Тараса Шевченка (від перетину з вулицею Терещенківською до перетину з вулицею Володимирською).

У Києві 19 грудня вже відкрили головну ялинку на Софійській площі, саме з цього розпочались новорічні та різдвяні святкування у столиці.

Водночас Київська міська рада у той же день продовжила заборону на запуск феєрверків та салютів у столиці.