У Києві перекриють проспект Перемоги в районі Шулявського мосту: схема об’їзду

У Києві буде перекрито рух на Проспекті перемоги через монтаж прогону Шулявського шляхопроводу. Рух буде заборонено для всіх видів транспорту. Заборона почне діяти з опівночі 13 жовтня до 22:00 14 жовтня.

В ці дні в Києві будівельники встановлять новий прогін Шулявського мосту – споруду вагою 400 тонн та розміром 36 на 30 метрів, повідомили в КМДА.

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Для монтажу споруди повністю перекриють рух по проспекту Перемоги на перетині з вулицею Вадима Гетьмана.

Окрім того, у Києві буде призупинено рух трамваїв №1 у зв'язку з капітальним ремонтом колії з 20:00 12 жовтня до 12:00 13 жовтня.

Дивіться схему об'їзду проспекту Перемоги в районі станці метро "Шулявська":

Як зміниться робота громадського транспорту?

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Припиниться рух рух тролейбусів маршрутів №5, 7, 92Н, 93Н, 94Н на ділянці від станції метро "Нивки" до Повітрофлотського шляхопроводу.

На цей період:

Організовується тимчасовий тролейбусний маршрут №5А вул. Чорнобильська – вул. Білицька за трасою: вул. Ірпінська – вул. Чорнобильська – вул. Феодори Пушиної – просп. Академіка Палладіна – Кільцева дорога – просп. Перемоги – вул. Данила Щербаківського – вул. Маршала Гречка – вул. Північно-Сирецька, у зворотному напрямку – вул. Північно-Сирецька – вул. Маршала Гречка – вул. Данила Щербаківського – просп. Перемоги – просп. Академіка Палладіна – вул. Академіка Єфремова – вул. Чорнобильська – вул. Ірпінська;

Вносяться тимчасові зміни до траси курсування нічних тролейбусних маршрутів:

тролейбусний маршрут № 92Н Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) – просп. Свободи організовується за трасою: просп. Свободи – вул. В. Порика – просп. Правди – вул. Маршала Гречка – вул. Стеценка – вул. Академіка Щусєва – вул. Ю. Іллєнка – вул. Січових Стрільців – вул. В. Чорновола – просп. Повітрофлотський – вул. І. Огієнка – вул. Георгія Кірпи – вул. Ползунова – вул. І. Огієнка – просп. Повітрофлотський (у зворотному напрямку вул. Народного Ополчення) – Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни);

тролейбусний маршрут № 93Н Вул. Чорнобильська – станція метро "Площа Льва Толстого" організовується за трасою: вул. Чорнобильська – вул. Академіка Єфремова – просп. Академіка Палладіна – просп. Перемоги – вул. Д. Щербаківського – вул. Стеценка – вул. Академіка Щусєва – вул. Ю. Іллєнка – вул. Січових Стрільців – вул. В. Чорновола – просп. Перемоги – бульв. Т. Шевченка – вул. Велика Васильківська – ст. м "Площа Льва Толстого" (у зворотному напрямку вул. Льва Толстого – вул. Володимирська – бульв. Тараса Шевченка);

тролейбусний маршрут № 94Н проспект Леся Курбаса – станція метро "Площа Льва Толстого" організовується за трасою: просп. Леся Курбаса – Кільцева дорога – просп. Перемоги – вул. Д. Щербаківського – вул. Стеценка – вул. Щусєва – вул. Ю. Іллєнка – вул. Січових Стрільців – вул. В. Чорновола – просп. Перемоги – бульв. Т. Шевченка – вул. Велика Васильківська – ст. м. "Площа Льва Толстого" (у зворотному напрямку вул. Льва Толстого – вул. Володимирська – бульв. Тараса Шевченка).