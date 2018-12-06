У Києві перейменували низку вулиць: зникли площа Новоросійська та провулок Радянський
У четвер, 6 грудня, Київська міська рада перейменувала низку вулиць та провулків міста. Так, нові назви отримала площа Новоросійська та провулок Радянський.
Про це повідомляє прес-служба Київради.
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У Києві перейменували такі вулиці, площі та провулки:
вулицю Механізаторів – на вулицю Генерала Шаповала у Солом’янському районі;
вулицю Толстого – на вулицю Володимира Беца у Деснянському районі;
площу Новоросійську – на площу Чернігівську у Дніпровському районі;
провулок Радянський – на провулок Костянтина Михальчука.
Окрім того, провулку, який пролягає від вулиці Митрополита Володимира Сабодана, присвоєно назву провулок Ковтунівський у Деснянському районі.
До слова, 11 липня Верховна Рада схвалила перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей на Кропивницьку і Січеславську відповідно. Проте 20 листопада депутати так і не зуміли остаточно затвердити зміну назви Дніпропетровської області на Січеславську, щоправда Кіровоградську область на Кропивницьку усе ж перейменували.