У Києві перейменували низку вулиць: зникли площа Новоросійська та провулок Радянський

У четвер, 6 грудня, Київська міська рада перейменувала низку вулиць та провулків міста. Так, нові назви отримала площа Новоросійська та провулок Радянський.

Про це повідомляє прес-служба Київради.

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У Києві перейменували такі вулиці, площі та провулки:

вулицю Механізаторів – на вулицю Генерала Шаповала у Солом’янському районі;

вулицю Толстого – на вулицю Володимира Беца у Деснянському районі;

площу Новоросійську – на площу Чернігівську у Дніпровському районі;

провулок Радянський – на провулок Костянтина Михальчука.

Окрім того, провулку, який пролягає від вулиці Митрополита Володимира Сабодана, присвоєно назву провулок Ковтунівський у Деснянському районі.

До слова, 11 липня Верховна Рада схвалила перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей на Кропивницьку і Січеславську відповідно. Проте 20 листопада депутати так і не зуміли остаточно затвердити зміну назви Дніпропетровської області на Січеславську, щоправда Кіровоградську область на Кропивницьку усе ж перейменували.