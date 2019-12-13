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      У Києві пес знайшов у викинутій хлібині каблучку із діамантами і сапфірами

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      У Києві пес знайшов у хлібині каблучку / з фейсбуку Жанни Ярославни

      Під час прогулянки пес знайшов шматок хлібини і приніс її своїй господарці. Вона неабияк здивувалася, адже у м’якуші була коштовна каблучка.

      Як розповідає власниця собаки Жанна Ярославна на своїй сторінці у фейсбуці, вона як і зазвичай гуляла з собакою і дитиною. Несподівано пес приніс шматок хліба.

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      "Поклав бiля моїх нiг i почав гавкати. Плеснула його по мордi, бо злякалась, що хлiб отруїли . Пес знає, що брати їжу на вулиці не можна. Поруч були сміттєбаки, можливо підібрав саме там", – пише Жанна.

      Та пес несподівано став сильніше гавкати, коли жінка просто розвернулася і пішла в іншу сторону. Тоді вона підняла хлібину і знайшла у ній каблучку.

      В ломбарді знахідку почистили та оцінили. Виявилося, що це золота обручка з діамантами, сапфірами і вставками з білого золота.

      Тепер жінка шукає власницю коштовності. Жанна зазначає, що віддасть тому, хто має оригінальну бірку від каблучки чи назве точну вагу і розмір камінців.

      Щодо самого собаки – то це підібраний на вулиці метис, якого колись викинув власник. Його звати Арчі, і він уже не вперше знаходить цінні предмети на вулиці і приносить своїй власниці.

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини Києва Світ тварин
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