У Києві пес знайшов у викинутій хлібині каблучку із діамантами і сапфірами

Під час прогулянки пес знайшов шматок хлібини і приніс її своїй господарці. Вона неабияк здивувалася, адже у м’якуші була коштовна каблучка.

Як розповідає власниця собаки Жанна Ярославна на своїй сторінці у фейсбуці, вона як і зазвичай гуляла з собакою і дитиною. Несподівано пес приніс шматок хліба.

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"Поклав бiля моїх нiг i почав гавкати. Плеснула його по мордi, бо злякалась, що хлiб отруїли . Пес знає, що брати їжу на вулиці не можна. Поруч були сміттєбаки, можливо підібрав саме там", – пише Жанна.

Та пес несподівано став сильніше гавкати, коли жінка просто розвернулася і пішла в іншу сторону. Тоді вона підняла хлібину і знайшла у ній каблучку.

В ломбарді знахідку почистили та оцінили. Виявилося, що це золота обручка з діамантами, сапфірами і вставками з білого золота.

Тепер жінка шукає власницю коштовності. Жанна зазначає, що віддасть тому, хто має оригінальну бірку від каблучки чи назве точну вагу і розмір камінців.

Щодо самого собаки – то це підібраний на вулиці метис, якого колись викинув власник. Його звати Арчі, і він уже не вперше знаходить цінні предмети на вулиці і приносить своїй власниці.