У Києві під асфальт провалився сміттєвоз: фото

У середу, 18 квітня, у Києві автомобіль-сміттєвоз провалився у величезну дірку в асфальті. Інцидент трапився на вулиці Ушакова, 8А.

Про це повідомляє Facebook-спільнота "Киев оперативный". "Гадаєте, що бачили все? А ось вам: на Ушакова, 8А сміттєвоз провалився під асфальт. На місці технічна допомога, гадають як його дістати", – мовиться у дописі спільноти. Читайте також: Авто наполовину провалилося під асфальт у Києві: фото