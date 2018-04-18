У Києві під асфальт провалився сміттєвоз: фото
У середу, 18 квітня, у Києві автомобіль-сміттєвоз провалився у величезну дірку в асфальті. Інцидент трапився на вулиці Ушакова, 8А.
Про це повідомляє Facebook-спільнота "Киев оперативный".
"Гадаєте, що бачили все? А ось вам: на Ушакова, 8А сміттєвоз провалився під асфальт. На місці технічна допомога, гадають як його дістати", – мовиться у дописі спільноти.
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Джерело: 24 Канал
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