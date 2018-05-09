У Києві під час маршу "Безсмертного полку" затримали двох проукраїнських активістів

Двох активістів націоналістичної організації C14 затримали під час маршу "Безсмертного полку" у Києві.

Про це розповів кореспондент 24 Каналу Олексій Годзенко.

Відомо, що двох членів націоналістичної організації С14 затримали у столиці під час маршу "Безсмертного полку". Один із них, Сергій Мазур, заявив, що його затримали через те, що його футболка має символіку організації.



У Києві – марш "Безсмертного полку"

За інформацією кореспондента, поліція затримала ще двох проросійських учасників акції.

У поліції ж інформують, що двох людей у Києві затримали за використання забороненої символіки, ще двох – за спробу пройти без перевірки на територію, де відбуваються масові заходи. Окрім цього, одну людину затримали зі зброєю на плечі. Чоловіка вже доправили до райвідділку.



Під час масових заходів у столиці затримали вже 5 осіб

Загалом у поліції кажуть, що ситуація спокійна.

Зазначимо, що хода "Безсметрного полку" розпочалася у столиці близько 10:00. У ній беруть участь боизько 200 осіб. Учасники ходи мають при собі плакати з портретами загиблих у роки Другої світової війни. Вони рухаються "коридором" від "Арсенальної" до площі Слави, до якого правоохоронці пропускають через рамки металошукачів.



