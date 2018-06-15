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У Києві під час руху помер водій шкільного автобуса, вчитель героїчно зупинив транспортний засіб

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У Києві біля Південного вокзалу водій помер прямо за кермом пасажирського автобуса Mercedes. У транспорті знаходилися діти.
У Києві біля Південного вокзалу водій помер прямо за кермом пасажирського автобуса Mercedes. У транспорті знаходилися діти. / poltava365.com

15 червня в Києві біля Південного вокзалу водій помер прямо за кермом пасажирського автобуса Mercedes. У транспорті знаходилися діти.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник ресурсу dtp.kiev.ua Влад Антонов.

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За попередньою інформацією, автобус рухався по вулиці Івана Огієнка в сторону Повітрофлотського проспекту. На ходу водієві стало погано. Він впав на кермо і втратив свідомість, автобус став некерованим. Транспорт занесло і той зачепив Chevrolet Lacetti,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в момент аварії в автобусі перебувало близько 25 пасажирів. Всі вони – учні мовної школи, яких транспортний засіб забрав із вокзалу та мав доставити до учбового закладу.

Некерований автобус самостійно зупинив вчитель школярів. На щастя, ніхто із дітей не постраждав.

Медикам зі швидкої, які прибули на місце інциденту, не вдалося врятувати 50-річного водія. Вони констатували його смерть.

 

Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Києва Діти
Джерело: 24 канал
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