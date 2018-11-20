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      У Києві під Радою "євробляхери" влаштували акцію

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      У Києві під Верховною Радою України влаштували мітинг власників автомобілів з європейською реєстрацією. Вони перекрили проїзд по Грушевського.

      Наразі на мітингу є близько 300 людей. Автомобілі учасників акції перекрили проїзд по вулиці Грушевського.

      Читайте також: "Євробляхери" перекриватимуть дороги: де та коли будуть ускладнення

      Протестувальники вимагають від народних депутатів скасувати норму щодо "віку" автомобілю, який завозять з Європейського союзу. Згідно з ухваленими законами — чим старіший автомобіль, тим більша митна ставка.

      Крім того на мітингу є спалений автомобіль лідера руху "АвтоЄвроСила" Олега Ярошевича.

      євро бляхи протести закон машини на іноземній реєсрації
      Спалений автомобіль лідера руху "АвтоЄвроСила" Олега Ярошевича/ Джерело: Громадське

      Нагадаємо, що Верховна Рада таки спромоглася ухвалити хоч якесь рішення по автомобілях – проголосувала за законопроект, яким скасовані перешкоди для імпорту старших авто та істотно знизила імпортні акцизи. Цей закон називають "законом про "євробляхи", яких останнім часом стало сотні тисяч, якщо не мільйони.

      закон про єврономера
      Нова ставка акцизного податку на "євробляхи"

      Що передбачає закон про "євробляхи": дивіться відео

       

      Теги: Новини України Авто на єврономерах Новини Києва протести Верховна Рада Законодавство Авто
      Джерело: 24 канал
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