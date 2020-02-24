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      У Києві підірвали відділення Таскомбанку: фото, відео

      - Читать новость на русском
      У Києві вночі 24 лютого підірвали відділення "Таскомбанку" / Колаж 24 каналу, фото "Інформатора"

      Потужний вибух прогримів вночі 24 лютого у відділенні "Таскомбанку", що розташоване в Києві на проспекті Маяковського, 26. На жастя, під час інциденту ніхто не постраждав. Також зловмисникам не вдалося пограбувати банкомат – він залишився цілим.

      Вибух у відділенні банку прогримів близько 2 години ночі, пише "Інформатор". Проте у поліцію повідомленння про подію надійшло лише близько 3:20.

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      Жителі сусідніх з банком будинків розповідають, що почули гучний вибух, проте не одразу зрозуміли, що сталося насправді.

      Внаслідок вибуху будівля банку отримала серйозні пошкодження, розбиті вікна та вхідні двері. Проте банкомат, який найімовірніше і був метою зловмисників, залишився цілим. Також у результаті інциденту немає постраждалих.


      У Києві у відділенні "Таскомбанку" прогримів потужний вибух / фото "Інформатор"

      Наразі справу про підрив "Таскомбанку" розслідує поліція.


      Правоохоронці на місці вибуху у "Таскомбанку" в Києві / фото "Інформатор"

      У відділенні "Таскомбанку" в Києві прогримів вибух: відео

       


      У Києві підірвали відділення "Таскомбанку" / фото "Інформатора"

      Що відомо про "Таскомбанк"? Один з перших комерційних банків в Україні, заснований у 1989 році. Головним його власником є бізнесмен та колишній регіонал Сергій Тігіпко.

      За розмірами чистих активів "Таскомбанк" наразі входить до 20 найбільших банків України. У 2018 році він також потрапив до 20 найприбутковіших українських банків, отримавши чистий дохід у сумі 402 мільйони гривень.

      Щоб платити іпотеку в Україні, треба торгувати наркотиками або зброєю, – Гончарук
      сьогодні
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Банки Кримінальні новини Поліція Вибух Новини Києва Новини України
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