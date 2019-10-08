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      У Києві підлітки катували чоловіка електрошокером: що їм загрожує – відео

      881 Читать новость на русском
      Підлітки у Києві знущались над чоловіком
      Підлітки у Києві знущались над чоловіком / скріншот з відео

      У Києві група підлітків напала на п'яного чоловіка і катувала його за допомогою електрошокера. Згодом вони опублікували відеоролик у соцмережі.

      Обидва підлітки на відео хизуються у соцмережах фотографіями та роликами знущань над чоловіком. На кадрах видно, як чоловіка б'ють струмом по голові та ногах. 

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      У коментарі 24 каналу у поліції Києва розповіли про обставини інциденту. За попередньою інформацією подія трапилась у Пущі Водиці, що знаходиться у північно-західній частині столиці. Підозрюваними є хлопці віком від 16 до 17 років. Учасників інциденту встановили і запросили для з'ясування обставин.

      У пресслужбі також повідомили, що потерпілий відмовився писати заяву на своїх нападників. Однак, кримінальну справу за фактом хуліганства (ч.1 ст. 296 ККУ) все ж відкриють. Підліткам загрожує до 5 років позбавлення волі.

      Слідчі намагаються встановити усі деталі інциденту.

      Дивіться відео побиття підлітками чоловіка у Києві: 

      Відзначимо, що на початку вересня у місті Кам'янське із вікна недобудованого дитячого садка 15-річні підлітки викинули свого однолітка.

      Читайте також: Підлітки викинули однолітка з вікна недобудови у Кам'янському: що відомо

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини Києва Діти і неповнолітні Кримінальні новини
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