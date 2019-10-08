У Києві підлітки катували чоловіка електрошокером: що їм загрожує – відео

У Києві група підлітків напала на п'яного чоловіка і катувала його за допомогою електрошокера. Згодом вони опублікували відеоролик у соцмережі.

Обидва підлітки на відео хизуються у соцмережах фотографіями та роликами знущань над чоловіком. На кадрах видно, як чоловіка б'ють струмом по голові та ногах.

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У коментарі 24 каналу у поліції Києва розповіли про обставини інциденту. За попередньою інформацією подія трапилась у Пущі Водиці, що знаходиться у північно-західній частині столиці. Підозрюваними є хлопці віком від 16 до 17 років. Учасників інциденту встановили і запросили для з'ясування обставин.

У пресслужбі також повідомили, що потерпілий відмовився писати заяву на своїх нападників. Однак, кримінальну справу за фактом хуліганства (ч.1 ст. 296 ККУ) все ж відкриють. Підліткам загрожує до 5 років позбавлення волі.

Слідчі намагаються встановити усі деталі інциденту.

Дивіться відео побиття підлітками чоловіка у Києві:

Відзначимо, що на початку вересня у місті Кам'янське із вікна недобудованого дитячого садка 15-річні підлітки викинули свого однолітка.

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