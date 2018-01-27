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У Києві підлітки вистрелили та накинулися з ножем на чоловіка, що заступився за кондуктора

05:23, сьогодні 748 Читать новость на русском

Напередодні у Києві правоохоронцям вдалося затримати трьох молодиків, лише один із яких був повнолітнім, що серйозно поранили чоловіка. Перед цим між ними виник конфлікт а автобусі – потерпілий заступився за кондуктора, якого образили хлопці за те, що він зробив їм зауваження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

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"Товариші продовжили із незнайомцем суперечку, яка згодом переросла у бійку на вулиці. Зрештою правопорушник дістав зброю та двічі вистрелив у опонента. Потерпілий почав втікати від молодиків у бік станції метрополітену "Мінська", але один із них наздогнав його та вдарив ножем у живіт. Після цього зловмисники втекли", – розповідають правоохоронці.

За їхніми словами, у підсумку поранений чоловік звернувся до поліцейського у метрополітені та все йому розповів – чоловіка було передано лікарям, а сам капрал розпочав пошуки зловмисників.

Зауважимо, що медики діагностували в потерпілого, уродженця Вінницької області, два проникні вогнепальні поранення обох ніг і проникне колото-різане поранення живота. Зараз він перебуває під наглядом лікарів.

Завдяки свідченням очевидців за кілька хвилин вдалося встановити місце перебування підозрюваних – їх було затримано у закладі швидкого харчування неподалік місця скоєння злочину. Правопорушниками виявилися місцеві жителі, 1997, 2001 та 2002 років народження. Двоє неповнолітніх хлопців перебувають на обліку у секторі ювенальної превенції, а їхній повнолітній товариш також у минулому потрапляв у поле зору правоохоронців,
– додають у поліції.

Наразі тривають слідство та усі необхідні експертизи: з місця інциденту було вилучено усі необхідні речові докази.

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Слідчі розпочали одразу два кримінальні провадження за фактами хуліганства та умисного тяжкого тілесного ушкодження. Фігурантам загрожує до восьми років в’язниці.

Крім того, усіх трьох товаришів затримали. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у скоєнні злочину, а відтак і обрання міри запобіжного заходу.

Теги: Новини України Фотоновини Кримінальні новини Новини Києва Зброя Неповнолітні Поліція
Джерело: 24 Канал
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