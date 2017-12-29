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У Києві підліток на шахрайстві з обміном валют привласнив майже 4 мільйони гривень

14:57, сьогодні 1075 Читать новость на русском
У Києві хлопець на шахрайстві заволодів кількома мільйонами гривень
У Києві хлопець на шахрайстві заволодів кількома мільйонами гривень / Фото з відкритих джерел

У Києві судитимуть 17-річного підлітка, який разом зі своїми спільниками під виглядом пункту обміну валют привласнили понад 3,6 мільйона гривень.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

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"Прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 17-річного юнака, який разом зі спільниками, прикриваючись пунктами обміну валют, незаконно заволодів коштами громадян на суму понад 3 млн 876 тисяч гривень", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що починаючи з літа цього року уродженець Чернігівської області приїхавши до столиці, разом з двома дорослими спільниками відкрили фейковий обмінний пункт і заманювали клієнтів вигідним курсом обміну з метою подальшого заволодіння їх коштами.

Чоловік розміщував оголошення в мережі Інтернет про обмін іноземної валюти за вигідним курсом, а юнак разом з жінкою - знімали приміщення під пункт обміну валют, яке обов'язково оснащували запасним виходом. Після того як потенційні покупці віддавали гроші хлопцеві, який виконував роль продавця, останній безперешкодно зникав з приміщення,
– йдеться в повідомленні.

Під час досудового розслідування вдалося встановити причетність злочинців до скоєння чотирьох таких епізодів, внаслідок яких вони незаконно заволоділи коштами громадян на суму 3 мільйони 876 тисяч гривень.

За вчинене підлітку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теги: Новини України гроші Діти Кримінальні новини Новини Києва Пограбування Валюта
Джерело: 24 Канал
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