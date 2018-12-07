У Києві підняли прапори ВМС та Литви на підтримку військовополонених українських моряків

У п’ятницю, 7 грудня, біля будівлі МЗС України відбулась церемонія підняття прапорів України, ВМС та Литви на знак підтримки полонених українських моряків.

Про це повідомляє міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter.

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Участь у церемонії взяли міністр закордонних справ України Павло Клімкін та міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

"Я дуже радий, що сьогодні у нас є шанс підтримати наших військових, підтримати наших вояків", – сказав Клімкін перед початком церемонії "Європейській правді". Він сказав, що "у різні часи українці і литовці також боролися і перемагали разом".

У такі емоційні моменти дуже важливо відчувати солідарність і підтримку справжніх друзів,

– додав Клімкін.

Міністр зазначив, що зараз "уся дипломатична команда, уся Україна та її друзі" намагаються підтримати військовополонених українських моряків.

На знак підтримки наших моряків, захоплених Росією в Чорному морі, сьогодні в МЗС піднято прапор ВМС ЗС України. У такі емоційні моменти дуже важливо відчувати солідарність і підтримку справжніх друзів. Дякую @LinkeviciusL ! pic.twitter.com/JD4r4jVdlo — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 7, 2018

До слова, у п’ятницю, 7 грудня, президент Литви Даля Грибаускайте прибула Україну з офіційним візитом. Вона вирішила підтримати Україну та обговорити відсіч агресії Росії на Донбасі та в Азовському морі.

Нагадаємо, що у військовополонених українських моряків, які перебувають в СІЗО Москви важкі поранення ніг і ампутація пальців руки.

Що сталось у Керченській протоці?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі.



2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі.



28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.



29 листопада полонених військових вивезли до Москви у СІЗО.