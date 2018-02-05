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У Києві підозрюваному у вбивстві військового обрали запобіжний захід

23:44, 5 лютого 133 Читать новость на русском
Вбивство військового
Вбивство військового / 24 Канал

За клопотанням Київської місцевої прокуратури №4 зловмиснику, затриманому за підозрою у вбивстві військового в ніч на 1 лютого, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Відповідне рішення Дніпровський районний суд Києва ухвалив у понеділок, 5 лютого.

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Як повідомлялося, під час конфлікту, який виник в одному із столичних ресторанів між двома групами відпочиваючих, підозрюваний вихопив ніж та наніс 21-річному військовослужбовцю смертельне поранення в шию. Вчинивши вбивство, зловмисник втік з місця події.

Нападником виявився 31-річний громадянин Азербайджану. 3 лютого він був затриманий у Запоріжжі. Йому оголошено підозру за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок конфлікту з чоловіками неслов’янської зовнішності у Києві загинув військовослужбовець.

Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Києва Новини Азербайджану
Джерело: 24 Канал
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