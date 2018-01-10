У Києві підполковник поліції потрапив у серйозну аварію, – соцмережі

У Києві, ввечері 10 січня, трапилась аварія – нетверезий водій, рухаючись у бік Солом‘янської вулиці, біля Солом’янської площі, втратив керування над автівкою та на великій швидкості в‘їхав у електроопору.

Про це повідомляють у спільноті "Киев Оперативный".

Від удару автомобіль почав горіти. На щастя, в салоні, окрім водія, нікого не було. Він зумів сам вибратись із машини.

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На місце оперативно прибули працівники ДСНС та ліквідували вогонь. Водія госпіталізували до лікарні.

При цьому, за даними спільноти, водієм виявився підполковник поліції, старший слідчий-криміналіст Головного слідчого управління - Едуард Регеда.

На вигляд він перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Пізніше чоловік втік з лікарні.