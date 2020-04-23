У Києві підприємства почали дезінфікувати з дронів: видовищне відео

Великі підприємства у Києві дезінфікуватимуть з дронів. Першими у такий спосіб почали боротися з COVID-19 на сміттєспалювальному заводі "Енергія".

Аби не наражати на небезпеку працівників, вирішили також обробляти спеціальним розчином вантажівки, які привозять сміття, повідомляє КП "Київтеплоенерго".

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Крім цього, з початку карантину дезінфікують також іншу територію заводу "Енергія".

Використання дронів мінімізує контакт людей з місцями ймовірного потрапляння збудника. До того ж, щільніше покриває площу обробки, а також економить час та спецрозчин.

Як дезінфікують столичний завод "Енергія": дивіться відео

Зазначимо, що безпілотник, який дезінфікував "Енергію", підіймає в повітря 16 літрів дезрозчину за один виліт та за 10 – 15 хвилин дезінфікує територію площею до 20 тисяч квадратних метрів.

У "Київтеплоенерго" підкреслили, що у такий спосіб проти коронавірусу COVID-19 активно боролися в Китаї. Там за допомогою дронів обробили майже 200 мільйонів квадратних метрів у 3 тисячах населених пунктів.