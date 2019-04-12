У Києві підстрелили чоловіка – волонтери розшукують свідків
8 квітня у Києві невідомі підстрелили чоловіка за те, що він зробив зауваження компанії хлопців. Зловмисників затримали, але, на жаль, достатньої доказової бази у слідства немає. Якщо ви стали свідком цієї події – зателефонуйте 102.
Інцидент трапився 8-го квітня між 22:20 та 23-ї вечора у Києві на вулиці Трутенка, 6 (зараз вулиця Максимовича). Потерпілий Андрій Іванченко зробив зауваження компанії хлопців. Внаслідок чого – отримав кульове порання. Про це повідомила колега потерпілого, волонтерка Ольга Нагорна на своїй сторінці у Facebook.
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Медики видалили постраждалому око, проте це лише половина шляху. На чоловіка чекає ще операція із видалення кулі з мозку.
Оскільки наразі немає достатньо доказів, щоб покарати зловмисників, волонтери закликають усіх свідків події допомогти слідству.
Карта Києва із позначенням місця інциденту:
У потерпілого є дружина та маленький син.
Якщо ви хочете допомогти фінансово:
Картка дружини Андрія Іванченка
5168 7450 1191 9641 – Медведенко О.