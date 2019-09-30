У Києві підтримали політв'язня Дудку, який втретє зустрічає день народження у полоні Росії: фото

На Майдані Незалежності 30 версеня провели акцію-перфоманс на підтримку севастопольця, колишнього військового моряка МВС України, політв'язня Володимира Дудки. Свій 55-річний ювілей він сьогодні зустрічає в російському полоні. Чоловіка незаконно ув'язненили на 14 років за сфарбикованою справою "українських диверсантів".

З нагоди дня народження Володимира Дудки в Києві зібралися рідні та друзі заручника Кремля: його старший брат Петро з дружиною, двоюрідні сестри.

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До акції також долучились колишні політв'язні Євген Панов та Ісмаїл Рамазанов, громадські активісти і правозахисники глобальної ініціативи Save Oleg Sentsov. У руках протестувальники тримали плакати, різнокольорові кульки та синьо-жовті кораблики.

Акція на підтримку політв'язня Володимира Дудки у Києві / фото 24 каналу, Катерина Петренко

Правозахисниця Олександра Матвійчук повідомила, що в окупованому Криму катування струмом та побиття застосовували до всіх учасників справи "українських диверсантів": Володимира Дудки, Олексія Бессарабова та Дмитра Штиблікова. За її словами, цим тортурам полонених піддавали, аби вони визнали вину у тому, чого вони не скоювали. Наразі відомо, що нині Володимира Дудку і Олексія Бессарабова етапують з тимчасово окупованого півострова до московського СІЗО "Лефортово". Там їм 14 жовтня розглянуть апеляції на вирок.



Олексій Бессарабов і Володимир Дудка

Брат заручника Кремля Петро Дудка повідомив, що бранцю не надавалась належна медична допомога в ув'язненні, що добряче погіршило його стан здоров'я.

У нього виразка шлунку, гіпертонічна хвороба, аденома простати. Час від часу дає про себе знати і серце,

– сказав Петро Дудка.

За його словами, листи також не віддавали. До того ж, всі ці три роки неволі відвідини українського консула також були неможливими, інакше це стало б визнанням анексії Криму.



Брат Володимира Дудки – Петро / фото 24 каналу, Катерина Петренко

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Колишній політв'язень Євген Панов, який повернувся в Україну 7 вересня в результаті обміну "35 на 35", поділився спогадами про Дудку і Бессарабова, з якими певний час утримувався разом.

Для мене це Льоха і Михалич. Ми розмовляли через двері, я їм читав " Нову газету". Це дуже хороші люди з честю і гідністю. Вони трималися міцно, не визнали вини, і не відмовились від своєї позиції. За них потрібно боротися, вони військові, гордість нашої армії. Я готовий руку чи ногу віддати, щоб їх звільнили. Свободу Михаличу і Льохі! Слава Україні!

– емоційно висловився Панов.



Ексбранець Кремля Євген Панов / фото 24 каналу, Катерина Петренко

Завдяки акціям протестів про наших бранців і військовополонених не забуває ні українське керівництво, ні міжнародна спільнота, переконана правозахисниця Матвійчук.

Ця акція – сигнал міжнародній спільноті: вона має тиснути на РФ, аби всі люди з наших списків полонених були звільненні. А також це сигнал українцям, що боротьба триває,

– наголосила вона.



Правозахисниця Олександра Матвійчук на акції в Києві / фото 24 каналу, Катерина Петренко

До акції долучилась і російська правозахисниця та журналістка Вікторія Івлєва, яка неодноразово допомагала заґратованим в РФ українцям. Вона вибачилась перед сім'єю заручника Кремля.

"Простіть нас за всі муки, які ваш син, брат, чоловік проходить... Це вина всіх росіян, що ми збудували таку систему. Нічого, крім безкінечного почуття вини і надії на прощення... Цим і живуть ті росіяни, які допомагають українцям в російській неволі", – сказала Івлєва.

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Журналістка також додала, що 9 місяців вона разом з іншими російськими правозахисниками передавали їжу і необхідні речі українським морякам, і ще місяць – іншим політв'язням, які чекали на обмін. Вона запевнила, що мішки для їжі, аби допомагати харчами Дудці і Бесарабову, вже готові.



Вікторія Івлєєва на акції щодо підтримки Дудки в Києві / фото 24 каналу, Катерина Петренко

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А поки ексбранець, кримчанин Ісмаїл Рамазанов, який півроку був арештований за "розпалювання ворожнечі ненависті", наголосив: у неволі дуже підтримують листи.

"Ти читаєш їх кожні півгодини, а потім через день знову перечитуєш, цим рятуючись від самотності. Ваші слова підтримки там сприймаються зовсім інакше. За півроку неволі я зрозумів, що таке полон, російська тюрма, коли тебе переслідують і коли твоя матір висихає від сліз. Це дуже важко. Ми всі хочемо приблизити той день волі наших громадян. Про військовополених на окупованих територій Донбасу теж не варто замовчувати", – висловився Рамазанов.



Колишній бранець Кремля Ісмаїл Рамазанов / фото 24 каналу, Катерина Петренко

Лише спільними зусиллями варто і далі привертати увагу, аби "Список Сенцова" зменшився до нуля, закцентував президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар.

Володимир Дудка, Дмитро Бесарабов, Дмитро Штибріков, Олексій Стогній, Гліб Шаблій, Валентин Вигівський та інші мають опинитись в Україні на свободі. Усі заручники Кремля мають отримати свободу, повернутись в Україну і знову стати членами нашого суспільства,

– наголосив Гончар.



Михайло Гончар на акції щодо підтримки Володимира Дудки / фото 24 каналу, Катерина Петренко

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Хоч з сумом, але сьогодні на Майдані Незалежності таки святкували день народження Володимира Дудки. Акцію завершили символічними побажаннями, передаючи мікрофон один одному і виголошуючи слова вітання. Зокрема бранцю бажали здоров'я, сили пережити тортури та швидшого повернення додому.

"Слово має потужну енергетичну силу і може долати відстані. Ми щиро віримо: збудеться все, що побажали. У Росії та в окупованому Криму лишилися за ґратами щонайменше 86 українських політв’язнів, а в ОРДЛО – 227 військовополонених українців. Ми маємо боротися за кожного з них", – сказала правозахисниця Матвійчук.

Володимир Дудка – 55-річний севастополець, колишній військовий моряк МВС України, командир корабля "Сімферополь", політв'язень.



Політв'язень Кремля Володимир Дудка

Що відомо про "справу українських диверсантів"?9 листопада 2016-го в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру "Номос" Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Усіх трьох звинуватили в підготовці диверсій в анексованому Криму на замовлення української розвідки і вдалися до фальсифікації справи.



Севастопольський міський суд 4 квітня незаконно засудив фігурантів "справи кримських диверсантів" Володимира Дудку та Олексія Бессарабова до 14 років в’язниці. Суд також призначив штраф Дудці – в розмірі 350 тисяч рублів (близько 150 тисяч гривень), Бессарабову – 300 тисяч рублів (125 тисяч гривень).



Верховний суд Росії призначив на 15 жовтня розгляд апеляційної скарги на вирок підконтрольного Росії Севастопольського міського суду у "справі українських диверсантів" Володимира Дудки і Олексія Бессарабова. Для цього їх наразі етапують із Сімферополя до Москви.