У Києві пішохід потрапив під колеса найекологічного у світі транспорту

Увечері 28 червня у Києві на проспекті Перемоги поблизу станції метро "Шулявська" велосипедист скоїв наїзд на пішохода, який у цей момент перебігав дорогу у невстановленому місці.

Про це повідомляє "Інформатор".

Читайте також: На Харківщині водій легкової автівки в'їхав в групу велосипедистів: є загибла



Причиною аварії стало те, що чоловік перебігав дорогу у невстановленому місці

"Велосипедист рухався з боку станції метро "Дорогожичі". Поблизу виїзду на Шулявський міст водій двоколісного транспорту збив пішохода. За попередніми даними, останній перебігав 6-смугову дорогу в недозволеному місці. Відзначимо, що поруч розташовується підземний перехід. Потерпілого госпіталізували з підозрою на закриту черепно-мозкову травму. Чи був порушник в стані алкогольного сп'яніння, поки невідомо", – зазначають журналісти.



Аварія сталася на проспекті Перемоги поблизу станції метро "Шулявська"

Додамо, що на місці працювали поліція, медики та MotoHelp (служба допомоги водіям і пасажирам двоколісного транспорту).



Окрім "швидкої" та патрульних на місці також працювала MotoHelp

Нагадаємо, усередині червня на Житомирщині сталася фатальна дорожньо-транспортна пригода за участю велосипеда.