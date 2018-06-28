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У Києві пішохід потрапив під колеса найекологічного у світі транспорту

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У Києві велосипедист збив пішохода
У Києві велосипедист збив пішохода / "Інформатор"

Увечері 28 червня у Києві на проспекті Перемоги поблизу станції метро "Шулявська" велосипедист скоїв наїзд на пішохода, який у цей момент перебігав дорогу у невстановленому місці.

Про це повідомляє "Інформатор".

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ДТП, велосипед, Київ. пішохід
Причиною аварії стало те, що чоловік перебігав дорогу у невстановленому місці 

"Велосипедист рухався з боку станції метро "Дорогожичі". Поблизу виїзду на Шулявський міст водій двоколісного транспорту збив пішохода. За попередніми даними, останній перебігав 6-смугову дорогу в недозволеному місці. Відзначимо, що поруч розташовується підземний перехід. Потерпілого госпіталізували з підозрою на закриту черепно-мозкову травму. Чи був порушник в стані алкогольного сп'яніння, поки невідомо", – зазначають журналісти.

ДТП, велосипед, Київ. пішохід
Аварія сталася на проспекті Перемоги поблизу станції метро "Шулявська"

Додамо, що на місці працювали поліція, медики та MotoHelp (служба допомоги водіям і пасажирам двоколісного транспорту).

ДТП, велосипед, Київ. пішохід
Окрім "швидкої" та патрульних на місці також працювала MotoHelp

Нагадаємо, усередині червня на Житомирщині сталася фатальна дорожньо-транспортна пригода за участю велосипеда.

Теги: велоспорт Аварії та ДТП Новини Києва Новини України
Джерело: 24 Канал
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