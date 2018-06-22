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У Києві поблизу метро згоріли десятки торгових кіосків: фото

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Пожежа у Києві
Пожежа у Києві / kyiv.dsns.gov.ua

У ніч на 22 червня в Києві неподалік від станції метро "Осокорки" спалахнула масштабна пожежа у торгових рядах.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Києві.

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"22 червня о 02:55 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Срібнокільській. На місце події одразу ж було направлено чергові відділення з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів", – йдеться у повідомлені.


У Києві згоріли десятки торгових кіосків


Причина виникнення пожежі встановлюється

За інформацією, коли рятувальники прибули до місця виклику, то встановили, що горять кіоски на площі 150 квадратних метрів.


Кіоски горіли на площі 150 квадратних метрів

"О 03:42 годині бійці локалізували пожежу, а о 04:07 – ліквідували. Завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників вдалося запобігти поширення вогню на поруч розташовані кіоски", – зазначили рятувальники.

До ліквідації пожежі було залучено 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 45 чоловік особового складу.

Загиблих та травмованих немає. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

 

Теги: Новини України Новини Києва ДСНС Пожежа метро
Джерело: 24 Канал
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