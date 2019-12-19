У Києві поблизу озера біля відкритої машини знайшли труп жінки
Вранці 19 грудня у Солом’янському районі Києва перехожий побачив відкрите авто біля водойми. Біля нього лежала жінка.
У поліції Києва повідомляють, що особу померлої вже становили. Це 39-річна місцева жителька.
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Свідки стверджують, що напередодні жінка вживала алкоголь. Тіло померлої відправили на судово-медичну експертизу.
На тілі жінки ознак насильницької смерті не виявлено. Попередньої інформації про те, від чого могла померти жінка, немає.
У Києві біля озера знайшли труп жінки / фото: dtp.kiev
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