У Києві почали масово скуповувати продукти в супермаркетах: відео

У Києві 11 березня, ймовірно, після звістки про введення карантину, люди почали масово скуповувати продукти і товари першої необхідності у супермаркетах.

Відеозаписи з чималими покупками киян ширяться у телеграм-каналах. Звісно, що можна припустити, що кияни просто вирушили на закупи до супермаркету. Проте автор відео озвучує думку, що як на будень така кількість охочих скупитися є чималою.

Важливо У Києві запровадили карантин через коронавірус: які будуть обмеження

На кадрах видно, що люди купують крупи, макаронні вироби, борошно, олію, яйця, туалетний папір, алкоголь та інші напої. У більшості зафіксованих на відео покупців візки для покупок заповнені до країв.

Дивіться відео з супермаркету в Києві, де люди роблять чималі покупки:

Кореспондентка 24 каналу відвідала один зі столичних супермаркетів. За її словами, паніки серед покупців там немає. Щоправда, зріс попит на окремі види продуктів – ті, що довго зберігаються.

Ситуація у супермаркетах Києва: дивіться відео

Що відомо про карантин в Україні?

З 11 березня в усій Україні ввели карантин у зв’язку з поширенням коронавірусу. Термін дії – 3 тижні, тобто до 3 квітня.

На цей час буде заборонене проведення масових культурних, спортивних та розважальних заходів, навчання у школах, університетах і дитсадках.

Заборонено проводити масові заходи, де запланована участь 200 та більше осіб. Ця заборона не стосується заходів державної необхідності.

Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, але обов'язково має відбуватися без глядачів.

До теми Шмигаль розповів, чи обмежать пересування всередині України через коронавірус

Що відомо про карантин у Києві?