У Києві почали масово скуповувати продукти в супермаркетах: відео
У Києві 11 березня, ймовірно, після звістки про введення карантину, люди почали масово скуповувати продукти і товари першої необхідності у супермаркетах.
Відеозаписи з чималими покупками киян ширяться у телеграм-каналах. Звісно, що можна припустити, що кияни просто вирушили на закупи до супермаркету. Проте автор відео озвучує думку, що як на будень така кількість охочих скупитися є чималою.
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На кадрах видно, що люди купують крупи, макаронні вироби, борошно, олію, яйця, туалетний папір, алкоголь та інші напої. У більшості зафіксованих на відео покупців візки для покупок заповнені до країв.
Дивіться відео з супермаркету в Києві, де люди роблять чималі покупки:
Кореспондентка 24 каналу відвідала один зі столичних супермаркетів. За її словами, паніки серед покупців там немає. Щоправда, зріс попит на окремі види продуктів – ті, що довго зберігаються.
Ситуація у супермаркетах Києва: дивіться відео
Що відомо про карантин в Україні?
- З 11 березня в усій Україні ввели карантин у зв’язку з поширенням коронавірусу. Термін дії – 3 тижні, тобто до 3 квітня.
- На цей час буде заборонене проведення масових культурних, спортивних та розважальних заходів, навчання у школах, університетах і дитсадках.
- Заборонено проводити масові заходи, де запланована участь 200 та більше осіб. Ця заборона не стосується заходів державної необхідності.
- Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, але обов'язково має відбуватися без глядачів.
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Що відомо про карантин у Києві?
- Щодо Києва, то там на період карантину в закладах загальної та вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитсадках запроваджують дистанційне навчання.
- У кінотеатрах скасують сеанси, зачиняться розважальні центри та зони Shopping mall.
- У торговельних центрах – посилений контроль, чергуватимуть санітарні лікарі.
- Столичним храмам пропонують обмежити проведення масових богослужінь.