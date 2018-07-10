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22:57, 6 липня
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У Києві почалося прощання з Героєм України Левком Лук'яненком: фото та відео

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У вівторок, 10 липня, у клубі Кабінету міністрів України розпочалось прощання з українським дисидентом, Героєм України та автором Акту проголошення незалежності України Левком Лук'яненком.

Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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Під будинком уряду зібралося тисячі людей, аби попрощатися із Героєм України Левком Лук'яненком. Серед них присутні рідні і близькі, побратими, які разом із ним у 70-х роках сиділи у радянських в'язницях. Також прийшли люди, які разом з ним у 1991 році піднімали прапор України і проголошували незалежність.

З самого ранку попрощатись прийшли українські політики, а саме голова Верховної Ради Андрія Парубія, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, омбудсвумен України Людмила Денісова, а також інші урядовці.

Це національний авторитет, він теж пройшов шлях політв'язня. Левко Лук'яненко дуже хвилювався за все, що відбувається нині в державі,
– зазначила Денісова.

Після того, як завершилося церемонія прощання, процесія відправилась у Володимирський собор. На відспівування прийшли Президент України Петро Порошенко з дружиною.


Прощання з Левком Лук'яненком


На відспівування прийшли Петро Порошенко з дружиною

Теги: Новини України Петро Порошенко Новини Києва Левко Лук'яненко
Джерело: 24 канал
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