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      У Києві почав руйнуватись ще один міст: фото

      272 Читать новость на русском
      У Києві розвалюється ще один міст
      У Києві розвалюється ще один міст / Вечірній Київ

      Залізничний шляхопровід через вулицю Вишгородську почав руйнуватись – на ньому з’являються тріщини і відвалюються плити облицювання. За міст відповідає Південно-західна залізниця.

      Тут розташовані зупинки тролейбусів №18, 6, 25 та іншого громадського транспорту, перші дві плитки від мосту вже впали під ноги перехожим, пише "Вечірній Київ". 

      Читайте також: У Києві виникли великі затори через ремонт Шулявського моста

      Шляхопровід відновили після визволення Києва під час Другої світової війни. Врешті він почав знову руйнуватись. Видання зазначає, що на голови перехожих стікає вода з мосту під час дощів. Цією транспортною спорудою опікується Південно-західна залізниця.


      Шляхопровід через вулицю Вишгородську руйнується/ Джерело: vechirniykiev.com.ua

      З іншого боку мосту два роки будують сучасний зупинковий комплекс станції міської електрички "Вишгородська".

      Зазначимо, у Києві 17 березня офіційно закрили Шулявський міст. До кінця поточного року планують завершити роботи з будівництва нового шляхопроводу довжиною у 158,17 метра.

      Чому в Києві вирішили ремонтувати Шулявський міст?
      Він понад 10 років перебуває у критичному стані, а в лютому 2017 року шляхопровід узагалі частково обвалився. Після цього на міст заборонили заїжджати вантажівкам. Навантаження навіть легковими авто міст може не витримати, тому його ремонт був дуже необхідним.
      А ще у години пік на Шулявському мосту постійно були затори: він був вузьким, в аварійному стані та весь у ямах.

      Офіційно Шулявський міст закрили на ремонт 17 березня. До кінця року планують збудувати новий шляхопровід завдовжки 158,17 метра. Також з’являться 741 метр велодоріжок, ліво- та правоповоротні з’їзди, проведуть реконструкцію підземного пішохідного переходу, благоустрій та озеленення.

      Ось так виглядатиме Шулявський міст після реконструкції:

      Дивіться відео схеми об'їзду Шулявського мосту:

       

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      Теги: Новини політики Новини України Новини Києва Дороги Транспорт Залізниця
      Джерело: 24 Канал
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