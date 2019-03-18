У Києві почав руйнуватись ще один міст: фото

Залізничний шляхопровід через вулицю Вишгородську почав руйнуватись – на ньому з’являються тріщини і відвалюються плити облицювання. За міст відповідає Південно-західна залізниця.

Тут розташовані зупинки тролейбусів №18, 6, 25 та іншого громадського транспорту, перші дві плитки від мосту вже впали під ноги перехожим, пише "Вечірній Київ".

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Шляхопровід відновили після визволення Києва під час Другої світової війни. Врешті він почав знову руйнуватись. Видання зазначає, що на голови перехожих стікає вода з мосту під час дощів. Цією транспортною спорудою опікується Південно-західна залізниця.



Шляхопровід через вулицю Вишгородську руйнується/ Джерело: vechirniykiev.com.ua

З іншого боку мосту два роки будують сучасний зупинковий комплекс станції міської електрички "Вишгородська".

Зазначимо, у Києві 17 березня офіційно закрили Шулявський міст. До кінця поточного року планують завершити роботи з будівництва нового шляхопроводу довжиною у 158,17 метра.

Чому в Києві вирішили ремонтувати Шулявський міст?

Він понад 10 років перебуває у критичному стані, а в лютому 2017 року шляхопровід узагалі частково обвалився. Після цього на міст заборонили заїжджати вантажівкам. Навантаження навіть легковими авто міст може не витримати, тому його ремонт був дуже необхідним.

А ще у години пік на Шулявському мосту постійно були затори: він був вузьким, в аварійному стані та весь у ямах.



Офіційно Шулявський міст закрили на ремонт 17 березня. До кінця року планують збудувати новий шляхопровід завдовжки 158,17 метра. Також з’являться 741 метр велодоріжок, ліво- та правоповоротні з’їзди, проведуть реконструкцію підземного пішохідного переходу, благоустрій та озеленення.

Ось так виглядатиме Шулявський міст після реконструкції:





Дивіться відео схеми об'їзду Шулявського мосту: